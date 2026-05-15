logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Plasirala se u finale Rima, pa otvorila dušu: Osjećaj je jednostavno nevjerovatan

Plasirala se u finale Rima, pa otvorila dušu: Osjećaj je jednostavno nevjerovatan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Elina Svitolina blistala je poslije plasmana u finale Rima.

Elina Svitolina u finalu Mastersa u Rimu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina rekla je, poslije pobjede protiv Poljakinje Ige Švjontek, da je nevjerovatan osjećaj ponovo biti u finalu turnira u Rimu.

"Osjećaj je jednostavno nestvaran, biti poslije toliko godina ponovo u finalu ovde. Nevjerovatan je osjećaj uraditi to na tako sjajan način", rekla je Svitolina.

Svitolina je kasno sinoć pobijedila Švjontek u polufinalu turnira u Rimu sa 6:2, 4:6, 6:2, poslije dva sata i 14 minuta igre. Ukrajinka je odbranila 11 od 16 brejk lopti, uključujući svih pet sa Kojima se suočila u posljednjem setu.

Ukrajinka se tako vratila u finale Rima prvi put nakon što je osvojila dvije uzastopne titule 2017. i 2018. godine. Ona će u finalu igrati protiv Amerikanke Koko Gof, a obje teniserke će se boriti za svoju prvu WTA 1.000 titulu ove sezone.

"Igrale smo mnogo puta do sada. Neće biti iznenađenja. Obje znamo kako treba da vodimo borbu", rekla je Svitolina o predstojećem meču protiv Amerikanke.

Razlika u godinama između Svitoline i Gof je devet godina i 182 dana, što je najveća razlika u finalu turnira u Rimu otkako su Martina Navratilova i Monika Seleš (17 godina i 45 dana) igrale za titulu 1990. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elina Svitolina Tenis Masters Rim

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC