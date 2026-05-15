Plasirala se u finale Rima, pa otvorila dušu: Osjećaj je jednostavno nevjerovatan

Elina Svitolina blistala je poslije plasmana u finale Rima.

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina rekla je, poslije pobjede protiv Poljakinje Ige Švjontek, da je nevjerovatan osjećaj ponovo biti u finalu turnira u Rimu.

"Osjećaj je jednostavno nestvaran, biti poslije toliko godina ponovo u finalu ovde. Nevjerovatan je osjećaj uraditi to na tako sjajan način", rekla je Svitolina.

Svitolina je kasno sinoć pobijedila Švjontek u polufinalu turnira u Rimu sa 6:2, 4:6, 6:2, poslije dva sata i 14 minuta igre. Ukrajinka je odbranila 11 od 16 brejk lopti, uključujući svih pet sa Kojima se suočila u posljednjem setu.

Ukrajinka se tako vratila u finale Rima prvi put nakon što je osvojila dvije uzastopne titule 2017. i 2018. godine. Ona će u finalu igrati protiv Amerikanke Koko Gof, a obje teniserke će se boriti za svoju prvu WTA 1.000 titulu ove sezone.

"Igrale smo mnogo puta do sada. Neće biti iznenađenja. Obje znamo kako treba da vodimo borbu", rekla je Svitolina o predstojećem meču protiv Amerikanke.

Razlika u godinama između Svitoline i Gof je devet godina i 182 dana, što je najveća razlika u finalu turnira u Rimu otkako su Martina Navratilova i Monika Seleš (17 godina i 45 dana) igrale za titulu 1990. godine.