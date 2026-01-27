Sabalenka i Svitolina se mrze, a igraju za finale: Zbog Koko Gof gledaćemo haos u Australiji

Spektakularan meč Arina Sabalenka i Elina Svitolina igraće u polufinalu Australijan opena, nakon što je ukrajinska teniserka napravila senzaciju i razbila Koko Gof.

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia/YouTube/Australian open/printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka obezbijedila je plasman u polufinale Australijan opena pobjedom nad Ivom Jović. Protivnica najboljoj na svijetu neće biti Koko Gof, kao što se predviđalo, već ukrajinska teniserka Elina Svitolina - a to nam garantuje haos u Melburnu.

Supruga francuskog tenisera Gaela Monfisa napravila je senzaciju jer je eliminisala talentovanu Amerikanku i to uz samo tri izgubljena gema - 6:1, 6:2. Ukrajinka je tako obezbijedila četvrto grend slem polufinale u karijeri, a nikada ranije nije imala priliku da se bori za titulu, što bi sada voljela da promijeni. Motiv će joj biti dodatno veći jer nije u dobrim odnosima sa Arinom Sabalenkom.

Zapravo, ukrajinske i ruske teniserke nemaju dobar odnos od kako su te dvije zemlje u ratu, a Bjeloruskinja Arina Sabalenka sasvim slučajno se našla na strani Ruskinja. Ukrajinke ni njoj ne pružaju ruku nakon odigranih mečeva, u kojima uglavnom ona pobjeđuje jer je trenutno ubjedljivo najbolja igračica na planeti.

Već sada je jasno da neće biti rukovanja Arine Sabalenke i Eline Svitoline na početku i kraju meča u Melburnu, a šta će nam sve prirediti u toku borbe za finale... Ovo će, bez dileme, biti jedan od najzanimljivijih mečeva na prvom grend slem turniru u sezoni. Na dosadašnjih šest mečeva Sabalenka je ostvarila pet pobeda, a Svitolina je jedini put bila uspešnija davne 2020. godine.

"Mislim da se prilično dobro poznajem sa Gof i znamo taktiku koju će svaka od nas primijeniti na terenu. Još jednom, iskreno me nije briga da li je Koko ili Elina. Biću tamo, boriću se, učiniću sve što mogu da pobijedim", rekla je Arina Sabalenka na svojoj konferenciji, prije nego što je znala ko će joj biti protivnica u polufinalu Australijan opena.

Sa druge strane, Elina Svitolina je na ovogodišnjem Australijan openu već igrala protiv jedne teniserke sa kojom nije u dobrim odnosima. Njena protivnica bila je mlada Mira Andrejeva, a Ukrajinka tada nije željela ni da se rukuje, ni da se fotografiše pored koleginice. Takođe, Elina tvrdi da bi ratovala protiv Rusije, ali to ne radi jer je korisnija na terenu.