Sabalenka bez milosti protiv najtalentovanije Srpkinje: Brzo je završila najlepšu priču u Melburnu

Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović (18) nije imala nikakve šanse protiv Arine Sabalenke, najbolje igračice na planeti.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolja teniserka planete, bjeloruska igračica Arina Sabalenka, bez većih problema savladala je Amerikanku srpskog porijekla Ivu Jović u njihovom četvrtfinalnom meču na Australijan openu. Za manje od sat i po tenisa, u dva seta (6:3, 6:0) je Arina završila posao i plasirala se u polufinale turnira koji je osvajala 2023. i 2024. godine.

Bjeloruskinja nije imala nikakvih problema da upiše pobjedu protiv Ive Jović, koja je vjerovatno i najprijatnije iznenađenje turnira u ženskom dijelu žrijeba ove godine. Odmah na startu meča Sabalenka je napravila niz od tri osvojena gema i zatim tu prednost sačuvala do kraja, kada je treću set loptu uspjela da iskoristi za prednost u četvrtfinalu. Drugi set bio je rutina za najbolju igračicu planete, koja je osvojila svih šest gemova, prepustivši djevojci koja predstavna SAD tek 11 poena.

Imala je Iva Jović u posljednjem gemu na meču dvije brejk prilike da ipak osvoji gem i tako se upiše na semafor u tom dijelu meča, ali je furiozna Sabalenka osvojila četiri uzastopna poena i nakon prve meč lopte izborila plasman u polufinale turnira. Tamo će igrati protiv pobednice okršaja Koko Gof - Elina Svitolina.

Ko je Iva Jović?

Od djevojaka koje su učestvovale u četvrtfinalu Australijan opena, američka teniserka srpskog porijekla ubjedljivo je najlošije plasirana. Iva Jović je bila postavljena za 29. nositeljku na prvom grend slemu sezone, ali to je samo zato što vrijeme radi za nju i tek treba da vidimo njen raskošan talenat na najvećoj sceni.

Na novoj WTA listi Jović će biti 20. igračica planete, a u vrlo bliskoj budućnosti mogla bi da napreduje za još nekoliko mjesta. Manje od 1.000 bodova potrebno joj je da se domogne pozicije među deset najboljih teniserki svijeta - što će se sasvim sigurno dogoditi u budućnosti jer je Iva jedna od najtalentovanijih teniserki na svijetu.

Iva je tek u decembru 2025. godine proslavila 18. rođendan i trenutno je najmlađa teniserka među 150 najboljih na planeti. Od nje je nešto starija i mnogo iskusnija Ruskinja Mira Andrejeva, a očekuje se da baš one vode velike borbe za grend slem trofeje u narednim godinama.

Inače, Iva Jović je rođena u gradu Torens u Kaliforniji, ali su joj oboje roditelja Srbi. Njen otac je iz Leskovca, dok joj je majka Srpkinja iz Splita - upravo su ti korijeni uticali na njen teniski put, pošto joj je omiljeni igrač i idol Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena.