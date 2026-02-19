"Ova pravila su s**nje": Alkaraz izgubio živce i vikao usred meča

Karlos Alkaraz izgubio je živce na turniru u Dohi, bio je bijesan zbog pravila ATP i to je javno rekao, uz nekoliko psovki.

Izvor: Noushad Variyattiyakkal / / Sipa Press / Profimedia

Karlos Alkaraz je uz dosta nervoze i problema uspio da napravi preokret i pobijedi Karena Hačanova u četvrtfinalu turnira u Dohi - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Meč je obilježila njegova rasprava sa Marijom Čičak (Hrvatska) koja je bila sudija u stolici na ovom meču.

Do haosa je došlo u završnici prvog seta kada je dobio opomenu od nje jer je prekršio pravilo od 25 sekundi između servisa. Zbog toga je opomenut i čim je sjeo na svoju stolicu izgubio je živce. Morala je da ga smiruje Hrvatica.

“the atp rules are always shit, they’re shit” oh carlospic.twitter.com/jet3Qjv65M — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya)February 19, 2026

"ATP pravila su s**nje, ona su s**nje", vikao je Alkaraz, dok je Marija na sve načine pokušavala da ga smiri i da mu objasni da prati vrijeme na satu.

Da podsjetimo, igrači imaju 25 sekundi između poena i u nekim situacijama sudije ponekad tolerišu kratke prestupe, ali su pravila takva kakva su. Što se turnira tiče, za prolaz u finale Alkaraz će igrati protiv još jednog Rusa - Andreja Rubljova.

