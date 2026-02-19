logo
Zvezdin gol u Lilu za muk Francuza: Frenklin Tebo Učena pogodio za eksploziju Delija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Crvena zvezda povela protiv Lila u Ligi Evrope.

Lil zvezda gol frenklin tebo ucena u francuskoj Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

Crvena zvezda povela je protiv Lila u Francuskoj golom štopera Frenklina Tebo Učene u nadoknadi vremena prvog dijela meča. Na centaršut Tomasa Hendela, Nigerijac je bio najsnalažljiviji u petercu domaćih na stadionu "Pjer Moro". Jao važan je i doprinos centarfora Džeja Enema, koji je takođe doprinio da ekipa Dejana Stankovića postigne zlata vrijedan gol. Pogledajte:

Nagradila se ovim golom Zvezda za izuzetno dobro prvo poluvrijeme protiv Lila, završeno ofanzivom u kojoj je i pao gol. Veoma je zapažen bio desni bek Beograđana Jong-Vu Seol i upravo sa njegove strane je i doletio centaršut iz kornera koji je Učena pretvorio u gol.

Zvezda je tim pogotkom stekla prednost na početku nokaut faze Lige Evrope, pred nastavak utakmice i pred revanš zakazan za sljedeći četvrtak na stadionu "Rajko Mitić".

(MONDO)

Tagovi

Lil FK Crvena zvezda Liga Evrope

