Crvena zvezda gostuje Lilu na stadionu Pjer Moroa, koji dobro pamte srpski košarkaši, teniseri, košarkašice...

Izvor: uslatar/Shutterstock

Fudbaleri Crvene zvezde prvi meč nokaut faze Lige Evrope za sezonu 2025/26 igraju na gostujućem terenu protiv francuskog Lila, tima koji su predvođeni Vladanom Milojevićem već savladali u Beogradu, u okviru ligaške faze takmičenja. Sada će sa novim trenerom Dejanom Stankovićem probati da urade isto na gostovanju i tako naprave ogroman korak ka mestu među 16 najboljih timova u ovom takmičenju. Meč Lil - Crvena zvezda igraće se na stadionu Pjer Moroa u gradiću Vilnev d'Ask, koji je praktično predgrađe Lila.

Stadion na kojem svoje domaće mečeve igra Lil nosi naziv po nekadašnjem gradonačelniku i premijeru Francuske, a jedan je od najljepših i najmodernijih stadiona u čitavoj zemlji. Njegova izgradnja počela je 2009. godine, otvoren je tri godine kasnije, a ima kapacitet od preko 50.000 mesta. Pored fudbalskih mečeva stadion Pjer Moroa je mesto na kojem se održavaju koncerti, a ljubitelji sporta u Srbiji pamte ga po nekoliko veoma važnih događaja koje su na ovom mjestu igrale srpske reprezentacije.

Vidi opis Zvezda sprema "osvetu" i za košarkaše Srbije: Ovaj stadion kao da je bio uklet za srpski sport Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 8 8 / 8

Zbog toga što ima krov kojem je potrebno manje od 15 minuta da se namjesti, stadion Pjer Moroa je izuzetno pogodan za odražavanje sportskih događaja koji nemaju veze sa fudbalom - lako postane dvorana velikog kapaciteta, a kada se promijeni podloga u njoj može da se igra bilo šta. Između ostalog, ovde su se igrali ragbi, košarkaški, rukometni, teniski i ko zna kakvi još mečevi.

Kada su srpski košarkaši igrali na stadionu u Lilu?

Ljubiteljima košarke i dalje su sveže u sjećanju Olimpijske igre 2024. godine, kada je košarkaška reprezentacija Srbije u finišu polufinala "ispustila" Amerikance i propustila šansu da napravi jedan od najvećih uspjeha u istoriji sporta. Tada je tim Svetislava "Karija" Pešića osvojio bronzanu medalju jer se u meču za treće mjesto "osvetio" Nijemcima koji su nas godinu dana ranije savladali u finalu Mundobasketa na Filipinima.

Kompletna grupna faza košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama održana je na fudbalskom stadionu u Lilu - iako je taj grad prilično udaljen od Pariza. Košarkaši svih 12 selekcija koje su učestvovale na Olimpijskim igrama bili su u Lilu tokom grupne faze, a zatim su se za nokaut fazu preselili u Pariz i u Bersiju se borili za medalje.

To znači da je reprezentacija Srbije u grupnoj fazi košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu - a zapravo u Lilu - poražena od SAD (110:84), pa pobijedila Portoriko (107:66) i Južni Sudan (96:85) za prolaz u nokaut fazu takmičenja. Selektor Svetislav Pešić je na ovom turniru računao na Vasilija Micića, Aleksu Avramovića, Bogdana Bogdanović, Marka Gudurića, Vanju Marinkovića, Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca, Nikolu Jovića, Filipa Petruševa, Uroša Plavšića, Nikolu Milutinova i Nikolu Jokića.

Vidi opis Zvezda sprema "osvetu" i za košarkaše Srbije: Ovaj stadion kao da je bio uklet za srpski sport Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Profimedia/Sameer AL-DOUMY / AFP / Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Profimedia/Sameer AL-DOUMY / AFP / Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Profimedia/AFP/Evelyn HOCKSTEIN Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Profimedia/Sameer AL-DOUMY / AFP / Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Profimedia/Thomas COEX / AFP / Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Profimedia/Thomas COEX / AFP / Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Profimedia/Thomas COEX / AFP / Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimed Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Michael CONROY / AFP / Profimedi Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia Br. slika: 15 15 / 15 AD

Ipak, to nije bio prvi put da Srbija igra takmičarske mečeve na fudbalskom stadionu Pjer Moroa u Lilu. Moraćemo da se vratimo desetak godina unazad i prisjetimo Evropskog prvenstva 2015. godine, koje su zajedničkim snagama organizovale Francuska, Njemačka, Hrvatska i Letonija. Srbija je grupnu fazu igrala u Berlinu i kao prvoplasirani tim otišla je u Lil da se bori za odličje.

Svi mečevi nokatu faze igrani su na fudbalskom stadionu u Lilu, a Srbija je zabilježila dvije pobjede i dva poraza. Nakon trijumfa protiv Finske u osmini finala (94:81) i Češke u četvrtfinalu (89:75), od našeg nacionalnog tima bolji su bili Litvanci (67:64), a zatim i domaća selekcija - Francuska je pobjedom (81:68) osvojila bronzu.

Srbija je ovaj turnir igrala nakon što je osvojila srebro na Mundobasketu 2014. godine, odnosno pre nego što će osvojiti srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2014. godine i Evropskom pvenstvu 2017. godine. Bio je to jedini turnir u četvorogodišnjem nizu na kojem se reprezentativci Srbije predvođeni Aleksandrom Đorđevićem nisu domogli medalje. Selektor je na turniru računao na Miloša Teodosića, Stefana Markovića, Nemanju Nedovića, Bogdana Bogdanovića, Dragana Milosavljevića, Marka Simonovića, Nikolu Kalinića, Nemanju Bjelicu, Zorana Ercega, Ognjena Kuzmića, Miroslava Raduljicu i Nikolu Milutinova.

Koji su još srpski timovi igrali ovdje?

Košarkaši su dva puta bili u Lilu, ali nisu jedina reprezentacija Srbije koja je svoje mečeve igrala na ovom stadionu. Na Olimpijskim igrama 2024. godine Srbiju su predstavljale i košarkašice, koje su takođe igrale svoje mečeve grupne faze na fudbalskom stadionu. Ekipa Marine Maljković zaustavljena je u četvrtfinalu u Parizu, nakon što je u Lilu odradila dobar posao - savladan je Portoriko (58:55), pa zatim Kina (81:59) i na kraju upisan poraz od Španije (70:62). Selektorka Maljković je na ovom turniru računala na Ivon Anderson, Aleksandru Katanić, Nadiju Smailbegović, Sašu Čađo, Nevenu Jovanović, Jovanu Nogić, Mašu Janković, Ivanu Racu, Angelu Dugalić, Minu Đorđević, Draganu Stanković i Tinu Krajišnik.

Stadion u predgrađu Lila bio je čest domaćin Dejvis kup reprezentaciji Francuske, dok se takmičenje u tenisu igralo po starom formatu. Tako je i Srbija gostovala na ovom mjestu - u polufinalu 2017. godine. Dejvis kup reprezentacija bila je silno oslabljena jer su zbog povreda izostali Novak Đoković, Viktor Troicki i Janko Tipasrević, dok je selektor Nenad Zimonjić u poznim igračkim godinama ipak odigrao dubl. Pored njega su za Srbiju nastupili Dušan Lajović, Laslo Đere i Filip Krajinović. Francuska je savladala Srbiju, a kasnije Belgiju i osvojila Dejvis kup.

Priliku da igraju na stadionu u Lilu propustili su fudbaleri jer su se na ovom mestu igrali mečevi u okviru Evropskog prvenstva 2016. godine, ali i rukometaši jer je fudbalski stadion u Lilu bio jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2017. godine. Srbija je tada zaustavljena na posljednjem stepeniku kvalifikacija jer je u dvomečiu poražena od Mađarske. Takođe, na stadionu Pjer Moroa u Lilu odigrana je kompletna nokaut faza rukometnog turnira na Olimpijskim igrama 2024. godine, ali srpski rukometaši i rukometašice nisu učestvovali na tom takmičenju.