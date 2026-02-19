logo
Težak evropski poraz Dinama na Maksimiru: Zagrepčani pred eliminacijom iz Lige Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dinamo Zagreb izgubio u meču protiv Genta (1:3) pred svojim navijačima, na početku dvomeča nokaut faze Lige Evrope.

dinamo zagreb izgubio od genta u ligi evrope. Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo Zagreb izgubio je od Genta kod kuće (1:3) i za nedjelju dana biće mu potreban veliki prekret protiv petoplasiranog tima belgijskog prvenstva. Nadali su se u najtrofejnijem hrvatskom klubu da bi ovo proljeće moglo da donese novi istorijski rezultat u Evropi i plasman u osminu finala evro-takmičenja kao 2024 (tada u Konferencijskoj ligi), ali biće to veoma težak zadatak za ekipu trenera Marija Kovačevića.

Domaći su za dvadesetak minuta utakmice u Zagrebu stekli prednost 2:0 golovima Brajana Hejnena i Zakarije El Uadija, koji je u 90. minutu postavio velikih 3:1 u korist Genta. Sa druge strane, Dinamo Zagreb je golom Diona Drena Belja minut prije poluvremena smanjio na 1:2, ali nije uspio da izjednači.

Dinamo će u slučaju velikog preokreta i prolaska igrati u osmini finala protiv Rome ili Frajburga, što će biti odlučeno žrijebom.

Podsjetimo, Dinamo se plasirao u nokaut fazu pobjedama protiv Fenerbahčea, Makabija i FSCB-a, uz remi protiv Malmea.

(MONDO)

Tagovi

Dinamo Zagreb Liga Evrope Genk

