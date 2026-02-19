Ovo je sastav Crvene zvezde za Lil: Dejan Stanković spremio tim koji nikada nije igrao zajedno

Meč Lil - Crvena zvezda obilježiće i zanimljiv tim koji Dejan Stanković šalje na teren u Francuskoj.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak uveče (21.00) gostuju Lilu u prvom meču baraža za osminu finala Ligu Evrope. Na tom meču će Dejan Stanković predstaviti tim koji nikada ranije nije igrao zajedno.

Izuzetno naporan ritam u narednom periodu, odnosno tri važna meča u roku od sedam dana, natjerali su trenera Zvezde da dugoročno planira i prilagodi svoj tim. Takođe, na tim Crvene zvezde uticaće i izostanak kapitena Mirka Ivanića, povreda Timi Maks Elšnika i suspenzija Nemanje Radonjića. Pitanje je ko će od njih biti u konkurenciji i za naredna dva meča, pa će Stanković morati da bude oprezan.

Kako ne bi došlo do "zamora materijala", dejan Stanković će već u prvom meču protiv Lila kombinovati. U Francuskoj će na terenu biti ekipa koja do sada nije nastupala u zvaničnim mečevima za Crvenu zvezdu, a zanimljivo je i da će biti "posloženi" u formaciju koja odstupa od onog što je Stanković uigravao prethodnih sedmica.

"Rekao sam već da su formacije samo brojevi. Bitno je kako su igrači prihvatili zamisli i da li smo uspjeli da im objasnimo šta želimo. Vidjećete sutra, biće zanimljivo", rekao je Dejan Stanković tokom konferencije za medije u Lilu i time praktično najavio potpuno nov izgled svog tima.

Kao i u prvom mandatu, Stanković će na evropskoj utakmici koristiti formaciju sa tri štopera! To znači da će ispred Mateuša, koji je neprikosnoven na gol-liniji, biti tri klasična štopera. Mali odmor će dobiti Miloš Veljković, a posljednju liniju odbrane činiće Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena i Rodrigao. Imaće izuzetno težak zadatak jer u Beograd treba ponijeti dobar rezultat.

Kada je riječ o liniji ispred - i tamo će biti defanzivaca. Seol Jung Vu imaće ulogu po desnoj, a Nair Tiknizjan po lijevoj strani terena. Naravno, moglo bi to u određenim dijelovima meča i da "zaliči" na ono što smo već gledali od Zvezde - da se Seol spusti na mjesto desnog beka, Rodrigao malo raširi na lijevu stranu odbrane, a Tiknizjan dobije veću slobodu i praktično zaigra kao krilo. Uostalom, njegova izuzetno ofanzivna uloga bila je važan adut Zvezde na gostovanju Malmeu.

Mjesto u početnoj postavi rezervisano je za Radeta Krunića koji će nastupiti na mjestu entralnog veznog. Pored njega će biti prostora za još jednog fudbalera, ali... Timi Maks Elšnik nije sa ekipom zbog lakše povrede, Tomaš Hendel ne djeluje previše fokusirano u ovom dijelu sezone, a Mahmudu Bađo nije mogao da se izbori sa rivalima ni protiv Budućnosti u Dobanovcima, u okviru Kupa Srbije. Hendel je najbliži mjestu u veznom redu, a Dejan Stanković bi na tu poziciju mogao da premjesti i Vasilija Kostova - po svemu sudeći budućeg rekordera Zvezde kada su transferi u pitanju.

Crvena zvezda će morati da bude brza u napadu, pa će Dejan Stanković i tu doneti neke pomalo neočekivane odluke. U lijevom prostoru iza napadača igraće Vladimir Lučić, dok za isto mjesto na desnoj strani konkurišu Bruno Duarte i Daglas Ovusu. Brazilac je u prednosti jer to nije klasična krilna pozicija već nešto mnogo sličnije onome što je on igrao na početku sezone kod Vladana Milojevića. Pojavljivanje Lučića na konferenciji za medije trebalo bi da mu garantuje ulogu startera, za koju je dobijao instrukcije već danima.

Na kraju, ali možda i najbitnije, prvi evropski meč za Crvenu zvezdu odigraće Džej Enem. Napadač koji je stigao na pozajmicu iz OFK Beograda nalazi se u dobroj golgeterskoj seriji, što bi Crvena zvezda želela da iskoristi i na gostovanju u Francuskoj, ali je svima jasno da je ovo jedan nivo iznad superlige u kojoj Holanđanin redovno trese mreže. Ako se Enem pokaže i ovdje, mogao bi da postane prvi izbor Dejana Stankovića u narednom periodu.

Dakle, da rezimiramo... Startna postava Crvene zvezde mogla bi da izgleda ovako: Mateuš - Eraković, Učena, Rodrigao - Seol, Krunić, Hendel, Tiknizjan - Duarte, Lučić - Enem.