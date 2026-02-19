logo
Zvezda u prvom planu, a grb Dinama na popustu: Bili smo u klupskoj prodavnici Lila i vidjeli cijene

Autor Dušan Ninković
0

Na rafovima u klupskoj prodavnici Lila vidjeli smo i grb Crvene zvezde, na zajedničkom šalu. Od reportera MONDA Dušana Ninkovića iz Lila.

Mondo u prodavnici Lila Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Crvena zvezda će ovog četvrtka od 21.00 igrati protiv Lila, a nekoliko sati pre meča pojsetili smo klupsku prodavnicu francuskog kluba. Bila je prilično prazna, osim nekoliko srpskih navijača koji su željeli suvenir sa ovog gostovanja.

Mogli su da kupe i šal koji ima grb oba kluba, ali je pitanje koliko će im se on svidjeti... Lil je odlučio da pored svoje crvene boje druga polovina bude crna, što nikako ne ide uz beogradske crveno-bijele. Možda bi bijela ili plava bile mnogo prigodnije za ovu priliku.

Sa druge strane, na popustu je šal na kojem su svi protivnici Lila u ligaškoj fazi. Između ostalog, tu je i zagrebački Dinamo, protiv kojeg je francuski predstavnik igrao prije nekoliko mjeseci.

Od ostalih detalja u klupskoj prodavnici treba izdvojiti patike koje koštaju 120 evra, ali i dresove koji koštaju 90 evra - pa na to dodajte ukupno 38 evra za prezime, broj, grb takmičenja, sponzora...

Pogledajte i kako izgleda stadion "Pjer Moroa" na kome će Zvezda pokušati da "promijeni istoriju" srpskog sporta:

