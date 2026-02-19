Ovako su Delije "okupirale" Lil: Pogledajte kako "marširaju" ulicama i pjevaju

Pogledajte snimke sa ulica Lila, dan uoči utakmice koju Crvena zvezda igra u Ligi Evrope.

Izvor: Twitter/@hooliganscz1999

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Lilu u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope, a tamo će imati lijepu podršku svojih navijača, kao što je to bio slučaj i na ostalim evropskim gostovanjima ove sezone.

Delije su "okupirale" Lil i već u srijedu uveče prošetale su gradom i snimci se polako šire društvenim mrežama. Navijačke grupe imaju običaj da se pojave dan ranije u gradu, prošetaju i tako "obilježe teritoriju", a za sada djeluje da je sve proteklo mirno, bez bilo kakvih incidenata.

19.02.2026, Lille - Crvena Zvezda, Delije day before match in Lille, click for more here:https://t.co/wMp7MJTFbF



https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/zahihgAkSJ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)February 18, 2026



Vidjećemo koliko je Delija došlo u Lil da podrži ekipu i koliko će navijača stići u toku današnjeg dana, ali nema sumnje da će i ovog puta biti veliki "vjetar u leđa" svojoj ekipi koja juri pozitivan rezultat na ovom gostovanju.

Znamo da je Dejan Stanković spremio iznenađenje u startnoj postavi za Lil, a ova ekipa je već poznata crveno-bijelima jer je na stadionu "Rajko Mitić" već pala tokom jeseni, kada je trener bio Vladan Milojević.