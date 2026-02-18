Dejan Stanković pred Lil pričao o 22 lava Crvene zvezde: "Pomjerili smo granice, bol više ne postoji"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković pred gostovanje Lilu.

Fudbaleri Crvene zvezde u prvoj rundi nokaut faze Lige Evrope igraju protiv Lila.

Prvi meč Lil i Crvena zvezda igraju na stadionu Pjer Moro, a druga utakmica na programu je odmah narednog četvrtka. Crvena zvezda će u revanšu dočekati Lil, 26. februara. Nakon te utakmice znaćemo ko ide među 16 najboljih timova u Ligi Evrope.

Već sada se zna ko bi mogao da bude naredni rival Crvene zvezde, iako njen dvomeč protiv Lila nije ni počeo. Ukoliko srpski šampion i lider Superlige eliminiše francuskog predstavnika, u narednoj rundi igraće protiv Olimpik Liona ili Aston Vile. To su timovi koji su u ligaškoj fazi zauzeli prve dve pozicije, a Zvezdinog rivala odrediće žrijeb.

Bilo je i promjena na spisku Crvene zvezde. Crvena zvezda je tokom januarskog prelaznog roka dovela trojicu novih igrača i oni su dopisani na spisak za Ligu Evrope. Denfazivac Strahinja Eraković, krilo Daglas Ovusu i napadač Džej Enem su fudbaleri na koje Dejan Stanković može da računa nakon što su sa spiska "precrtani" Piter Olajinka, Šavi Babika i Šerif Endiaje.

"Dva su različita perioda, različit je i trener u Zvezdi. Očekujem jednu tešku utakmicu. Gledao sam psolednje utakmice Lila i mislim da oni imaju samo krizu rezultata. Kriza igre ne postoji, samo kriza rezultata“, rekao je trene rCrvene zvezde Dejan Stanković na početku svog obrćanja pred duel sa Lilom.

Nakon Lila Zvezdu očekuje vječiti derbi protiv Partizana.

"Biće drugačija Zvezda, imamo i tri nova imena na listi. Vidjećemo ko će izaći sutra, ali oni su novina. Pričali smo da nas očekuje kompleksan zadatak. To je četvrtak-nedelja-četvrtak. Imamo Miću Ivanića koji je van, imamo problem sa Timijem koji je ostao u Beogradu. Ima sitnih povredica. Sve je to u jednom četvrtak-nedelja-četvrtak, a ja to treba da razdijelim na tri utakmice. Da vodim računa o rezultatu, prolasku dalje... Zanimljiva nedjelja"

Stanković je rekao da će njegova ekipa igrati zajedno.

"Moje mišljenje je da Lil ima samo problem rezultata. Igraju od golmana, nemaju strah. Kako ćemo? Zajedno. Nemamo strah. Igra se 180 minuta, možda i minut duže ako bude neriješeno u oba meča. Moramo da budemo pametni i tako ćemo. Svi zajedno".

Biće ovo Zvezdin treći dvomeč u Evropi sa Stankovićem na klupi. Posljednja dva je izgubila.

"Mogu da budu lekcije. Kada bi se vratio nazad opet bih odigrao tako. I protiv Rendžersa i protiv Milana. Tu smo bili. Sreća nekad treba i da se zasluži. Ostao bih dosljedan tome što sam rekao da se igra 180 minuta. Ako ću nešto da izvučem ta dva dvomeča, igra se 180 minuta", rekao je Stanković.

Trener Beograđana je rekao da u ekipi ima 22 lava.

"Ja bih volio da dođem na nivo da igramo 60 utamica u godini. Imali smo u nekim utakmicama problema, što mi se nije svidjelo. U Zvezdi nema prioriteta. Sad ću da ostavim Evropu da igram derbi. Ili ću da napadnem svim snagama, a onda da lakše odigram derbi. Vjerujem u ono što sam smislio. Imam 22 lava koji grizu svaki dan. Pomjerili smo granice bola, ne boli i idemo dalje. Vjerujem u ono što radim jer imam takve momke."

Nije želio da otkrije sastav i formaciju za sutrašnji meč.

"Neće napraviti iznenađenje. Bitno je da im objasnim sve šta treba. Ali vidjećete sutra", dodao je Stanković.

Na kraju konferencije se osvrnuo i na dvoboj dvojice napadača - Olivijea Žirua i Marka Arnautovića.

"Što bi rekli Italijani klasa nije voda. Marko i Žiru, dobar duel", rekao je Stanković.

