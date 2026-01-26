Trener Janika Sinera: "Nudili su nam mjesto i termin Novaka Đokovića, nismo htjeli"

Daren Kejhil, trener Janika Sinera, tvrdi da je njegovom igraču bilo ponuđeno da igra umjesto Novaka Đokovića na "Rod Lejveru", ali da je to odbio.

Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pošto je danas bio bolji od zemljaka Lučana Darderija (3:0), dok je mnogo više problema imao u trećoj rundi. Tada je malo falilo da ga eliminiše Spiciri, koji je dobio prvi set i napravio je brejk u drugom, poslije čega je susret prekinut i odlučeno je da se "navuče krov" zbog vrućine.

To se desilo baš u trenucima kada je Siner bio "na konopcima" i razmišljao je o predaji zbog grčeva, međutim novo pravilo na Australijan openu mu je iznenada priteklo u pomoć i spasilo ga sigurne eliminacije. Od tada se priča kako je Siner povlašćen u odnosu na druge tenisere, posebno jer je njegov trener Daren Kejhil došao kod njega u svlačionicu za vrijeme pauze, kada je čak pričao i sa direktorom turnira Krejgom Tejlijem.

Na sve to, Siner je tražio da meč osmine finala protiv Darderija igra na stadionu "Margert Kort" kako bi bio u noćnom programu, pošto je Đoković dobio termin na "Rod Lejver areni".

"Oporavak je u posljednjih 48 sati bio prilično normalan. Juče sam se probudio i osjećao se prilično dobro - ne sjajno, ali prilično dobro. Juče smo imali oko 40 minuta treninga u zatvorenom. Takođe, nismo tražili večernji termin juče...", rekao je Kejhil i dodao da nisu insistirali na premještaju na drugi teren kada je otkazan Đokovićev meč protiv Menšika.

"Mogli smo da budemo prebačeni u večernji termin kada se Menšik povukao. To je bilo ponuđeno Janiku da se taj drugi meč pomjeri za 21 čas i on je bio sasvim zadovoljan rasporedom. Tako da smo se jednostavno držali rasporeda. Nema apsolutno nikakvog problema za Janika da igra na ovom stadionu. Raduje se duelu protiv zaista teškog protivnika", dodao je trener prvog reketa svijeta.

Mnogi smatraju da je razlog zašto je Siner insistirao da igra na "Margaret Kortu" i to što je u pitanju daleko brži teren od onog na "Rod Lejver areni", što mu odgovara, dok se takođe plašio i da će "zaglaviti" do kasnih večernjih časova.

Siner je na kraju pobijedio bez ikakvih problema i u četvrtfinalu će igrati sa Šeltonom, a onda ga vjerovatno čeka Đoković.

