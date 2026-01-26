logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janik Siner sigurno do četvrtfinala Australijan opena 1

Janik Siner sigurno do četvrtfinala Australijan opena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Siner lako pobijedio zemljaka Darderija i još jedan meč ga dijeli od duela sa Đokovićem.

Janik Siner sigurno do četvrtfinala Australijan opena Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pošto je danas bez većih problema izašao na kraj sa svojim zemljakom Lučijanom Darderijem. Za malo više od dva sata na terenu, Siner je pobijedio 3:0 (6:1, 6:3, 7:6), pokazavši da se u potpunosti oporavio od "toplotnog talasa" koji ga je umalo poremetio prije dva dana.

Ovoga puta Siner je igrao u večernjem terminu, i to na sporijem terenu "Margaret Kort", što je savršeno odgovaralo njegovoj igri i čini se da je protiv Darderija odigrao i svoj najbolji meč u dosadašnjem dijelu turnira.

Ujedno, to znači da nam je duel Sinera i Đokovića u polufinalu sve bliže. Potrebno je da Đoković bude bolji od Muzetija, odnosno da Siner u narednoj rundi bude bolji od pobjednika duela Kasper Rud - Ben Šeltom, gdje je zaista teško ocijeniti ko je u povoljnijoj situaciji.

Sinner je inače do sada na ovom turniru bio bolji od Gastona (predao mu pri 2:0), pa Dakvorta (3:0) i Spicirija (3:1), a Darderi nije bio taj koji će prekinuti njegov niz na Australijan openu.


Podsjetimo, Italijan je dvostruki uzastopni šampion Australijan opena, odnosno posljednji poraz doživio je 2023. od Cicipasa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:26
Novak Ðoković svirao violinu posle pobede Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis Australijan open

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Najruzniji i najnesimpaticniji teniser EVER

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC