Janik Siner sigurno do četvrtfinala Australijan opena

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pošto je danas bez većih problema izašao na kraj sa svojim zemljakom Lučijanom Darderijem. Za malo više od dva sata na terenu, Siner je pobijedio 3:0 (6:1, 6:3, 7:6), pokazavši da se u potpunosti oporavio od "toplotnog talasa" koji ga je umalo poremetio prije dva dana.
Ovoga puta Siner je igrao u večernjem terminu, i to na sporijem terenu "Margaret Kort", što je savršeno odgovaralo njegovoj igri i čini se da je protiv Darderija odigrao i svoj najbolji meč u dosadašnjem dijelu turnira.
Ujedno, to znači da nam je duel Sinera i Đokovića u polufinalu sve bliže. Potrebno je da Đoković bude bolji od Muzetija, odnosno da Siner u narednoj rundi bude bolji od pobjednika duela Kasper Rud - Ben Šeltom, gdje je zaista teško ocijeniti ko je u povoljnijoj situaciji.
Sinner je inače do sada na ovom turniru bio bolji od Gastona (predao mu pri 2:0), pa Dakvorta (3:0) i Spicirija (3:1), a Darderi nije bio taj koji će prekinuti njegov niz na Australijan openu.
Jannik Sinner slaps a forehand passing shot right by Darderi at the Australian Open.
Podsjetimo, Italijan je dvostruki uzastopni šampion Australijan opena, odnosno posljednji poraz doživio je 2023. od Cicipasa.
