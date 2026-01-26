logo
Lorenco Museti pred četvrtfinale Australijan opena: "Hoću da se osvetim Novaku Đokoviću"

Lorenco Museti pred četvrtfinale Australijan opena: "Hoću da se osvetim Novaku Đokoviću"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Lorenco Muzeti igra protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena i ističe da jednu stvar mora da promijeni da bi pobijedio srpskog asa.

muzeti prijeti djokovicu na australijan openu Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Lorenco Muzeti naredni je protivnik Novaka Đokovića na Australijan openu. Njih dvojica igraće u četvrtfinalu. Do toga je Srbin došao tako što mu je Jakub Menšik predao meč zbog povrede, dok je Italijan poslije tri seta srušio Tejlora Frica (6:2, 7:5, 6:4). Sada slijedi njihov 11. okršaj, a Nole je slavio u 9 od dosadašnjih 10 mečeva.

"Veliki je izazov igrati protiv Novaka uvijek, posebno u Australiji gdje je osvojio mnogo, mnogo titula. Odlično poznaje uslove, zna apsolutno sve. Biće težak meč sigurno. Dobro se osjeća, nije izgubio nijedan set do sada, imao je šansu i da nešto duže odmori. U tim godinama, mislim da je srećan zbog toga. Dobro se poznajemo, dugo smo igrali, samo jednom sam pobijedio. Nadam se da ću uspjeti da mu se osvetim. U Atini sam bio baš blizu, rekao bih da sada imam novu šansu", rekao je Muzeti na konferenciji za medije.

Pitali su ga da izdvoji dvije stvari koje su najteže kada igra protiv najboljeg svih vremena.

"Jedna je svakako to što igraš protiv njegovog karaktera, statusa koji ima kao igrač i kao šampion kakav jeste. Druga je način na koji preokrene stvari i izvuče se iz teške situacije tako što podigne nivo igre, eto rekao bih te dvije stvari koje Novak stalno radi."

"Moram da promijenim mentalitet da bi dobio"

Posljednji okršaj Đokovića i Muzetija bio je u finalu turnira u Atini i pripao je Srbinu poslije velike borbe (4:6, 6:3, 7:5). Pamti dobro Italijan taj meč i tvrdi da zna recept za trijumf.

"Bio je to baš neizvjestan meč u Atini. Imao sam svoje šanse, ali ih nisam iskoristio, nisam bio dovoljno 'hladan' da ga pobijedim. Moram da promijenim mentalitet i način razmišljanja kada igram protiv Novaka, a to je da pokušam da uđem sa namjerom da dobijem taj meč, ne samo da ga igram", zaključio je Muzeti.

(MONDO)

