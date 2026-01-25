Muk u Melburnu: Hitno prekinut program zbog čovjeka koji je vrijeđao Đokovića

Pre godinu dana novinar poznate televizije Toni Džouns je napravio veliki skandal, a sada je doživio peh u programu uživo.

Veliki skandal dogodio se na prošlogodišnjem Australijan Openu kada je poznati novinar televizije "Nine" Toni Džouns isprozivao Novaka Đokovića i njegove navijače. On se ponovo vratio u akciju u Melburnu nakon što se susreo sa dosta kritika i osudom javnosti zbog peha sa Srbinom.

Đoković je odbio da govori za poznatu australijsku televiziju dok ne dobije izvinjenje, a kada je ono stiglo, bura se stišala. Džouns je sada ponovo u centru pažnje jer je doživio povredu tokom jednog revijalnog meča koji je išao u programu uživo.

Iskusni sportski novinar igrao je piklbol sa nekadašnjom teniskom zvijezdom Džonom Milmanom kada je doživio nezgodan pad na terenu i nije mogao odmah da ustane. Džouns se pomjerio udesno da bi udario forhend, izgubio ravnotežu i pao na zemlju, odmah je bilo jasno da je koljeno stradalo, čega je bio svestan Milman koji je odmah uzviknuo: "O, s*anje!".

Ovo je bilo mučno za gledaoce, pa su prenos prekinule reklame. Kada se emisija vratila, Džouns je sjedio za stolom i nastavio sa svojim dužnostima, ali je imao led na koljenu.

Zašto ga srpski navijači ne vole?

Pokušao je Džouns da bude zanimljiv, pa je uvrijedio navijače Novaka Đokovića.

"Idemo nazad u Melburn park gdje možete vidjeti Novakove navijače u punom glasu. Njihovo pjevanje je prilično neobično", rekao je novinar i potom zapjevao izmišljenu pjesmicu:

"Novak! On je precijenjen! Novak je prošlost! Novak, izbacite ga! Dečko, drago mi je da me ne čuju. U svakom slučaju, hajde da nastavimo sa tenisom", rekao je Toni Džouns uživo u programu.

Izvinjenje

Toni Džouns se izvinio Novaku Đokoviću

Novak je odbio da intervju za televiziju "Nine" odmah na terenu, a onda je na konferenciji za medije ponovio da to neće uraditi dokle god ne dobije javno izvinjenje.

Toni Džouns se uključio u program i izdeklamovao saopštenje.

"Razočaran sam zbog svega jer su komentari napravljeni u našoj emisiji. Mislio sam da je to šala, humor, što ja obično i radim na televiziji. Obaviješten sam da Đoković nije bio srećan zbog tih komentara. Odmah sam kontaktirao njegov tim i uputio sam bio izvinjenje pre 48 sati, ako je osjetio neko nepoštovanje zbog tih riječi. I dalje se držim tog izvinjenja. Hoću da kažem da je to bilo previše prema srpskim navijačima, a pravili smo prije nekoliko godina i lijepe izvještaje sa navijačima iz Srbije, tako da sam mislio da je to samo nastavak šale. Iznevjerio sam srpske navijače. Iskreno mi je žao zbog toga. Da mogu da vratim vrijeme, jednu stvar bih promijenio i tu sam pretjerao, a to je što sam rekao da ga izbace. Znam da to može da bude protumačeno kao kada su Novaka Đokovića deportovali iz Australije", rekao je Džouns i nastavio:

"Mogu da razumijem to. Bila je ovo nesrećna situacija i prioritet je da se fokusiramo na tenis. Novaku mogu da kažem samo ono što sam rekao prije 48 sati, a to je da se izvinjavam ako ga nisam poštovao. Rekao sam da možemo i da pričamo privatno", rekao je Toni Džouns.

