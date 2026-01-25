"Arina, uznemiren sam": Đoković objavio da cijeli svijet vidi šta je Sabalenka uradila

Novak Đoković se oglasio zbog uspjeha omiljene kolgenice Arine Sabalenke.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Novak Đoković i Arina Sabalenka ne propuštaju šansu da se našale na račun jedno drugog, a neretko treniraju zajedno. Oboje su obezbijedili plasman u četvrtfinale Australijan Opena, a Bjeloruskinja je na tom putu oborila jedan rekord koji je držao upravo najbolji teniser svih vremena.

Naime, ona je dobila 20 vezanih taj-brejkova na grend slemovima i premašila Đokovićevu brojku od 19. "Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković", stoji u objavi Rolan Garosa, da bi Đoković ekspresno reagovao:

"Ja sam uznemiren sada", napisao je Đoković u šali, uz emotikon koji simbolizuje bijes.

Aryna Sabalenka is the most dominant player in tie-breaks, breaking one of Novak Djokovic’s records#AO26pic.twitter.com/yHb1cd14xt — Roland-Garros (@rolandgarros)January 25, 2026

Bjeloruskinja je dobila jako zanimljivo pitanje na konferenciji za medije koje se ticalo mogućnosti da nastupi u mješovitom dublu sa Novakom Đokovićem.

"Možda to bude na US openu ove godine. Još uvijek čekam. Jedva me je pitao prošle godine u Njujorku. Još uvijek čekam da mi pošalje dugu poruku i napiše kako bi žele+io da igra sa mnom, da sam mu savršena partnerka. Čekam takvu poruku, nikad je nisam dobila. Ne znam, možda nećemo igrati", nasmijala se Sabalenka.

