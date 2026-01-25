logo
"Arina, uznemiren sam": Đoković objavio da cijeli svijet vidi šta je Sabalenka uradila

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Novak Đoković se oglasio zbog uspjeha omiljene kolgenice Arine Sabalenke.

Sabalenka oborila rekord Novaka Đokovića Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Novak Đoković i Arina Sabalenka ne propuštaju šansu da se našale na račun jedno drugog, a neretko treniraju zajedno. Oboje su obezbijedili plasman u četvrtfinale Australijan Opena, a Bjeloruskinja je na tom putu oborila jedan rekord koji je držao upravo najbolji teniser svih vremena.

Naime, ona je dobila 20 vezanih taj-brejkova na grend slemovima i premašila Đokovićevu brojku od 19. "Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković", stoji u objavi Rolan Garosa, da bi Đoković ekspresno reagovao:

"Ja sam uznemiren sada", napisao je Đoković u šali, uz emotikon koji simbolizuje bijes.

Bjeloruskinja je dobila jako zanimljivo pitanje na konferenciji za medije koje se ticalo mogućnosti da nastupi u mješovitom dublu sa Novakom Đokovićem.

"Možda to bude na US openu ove godine. Još uvijek čekam. Jedva me je pitao prošle godine u Njujorku. Još uvijek čekam da mi pošalje dugu poruku i napiše kako bi žele+io da igra sa mnom, da sam mu savršena partnerka. Čekam takvu poruku, nikad je nisam dobila. Ne znam, možda nećemo igrati", nasmijala se Sabalenka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

