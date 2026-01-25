Najluđe brojke Novaka Đokovića: Rival mu predao, on "podebljao" rekord na Australijan openu

Srpski as Novak Đoković prošao je u četvrtfinale bez borbe.

Izvor: LUKAS COCH/AAP

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igraće 65. grend slem četvrtfinale u karijeri nakon što mu je Čeh Jakub Menšik predao meč na Australijan Openu. Ovo je samo po sebi nevjerovatna brojka, ali postoji još "luđa" statistika koja potvrđuje Novakovu GOAT titulu.

Srbinu je ovo 81. nastup na najvećim turnirima gdje je čak 65 puta stigao do plasmana među osam najboljih, što znači da je u 80 odsto mečeva to uspijevao, što je definitvno nevjerovatan podatak.

Srpski as je po ovom parametru daleko nadmašio najveće rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala, ali i ostale teniske velikane.

Novak Đoković 65

Rodžer Federer 58

Rafael Nadal 47

Džimi Konors 41

Roj Emerson 37

Srpski as je apsolutni rekorder u muškoj konkurenciji sa 10 titula, dok mu je ovo 20. nastup na Australijan Openu. Od starta turnira je ostvario 100. pobjedu i jubilarnu 400. na svim grend slemovima.

Đoković će imati šansu da izjednači rekord svih vremena Margaret Kort koja ima 11 titula u Melburnu i ujedno osvoji 25. rekordni veliki trofej. Ako se to desi, postao bi najstariji čovjek u Open eri koji je osvojio grend slem titulu u singlu, što je rekord koji stoji više od pola vijeka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!