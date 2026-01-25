Težak udarac za Srbiju i Beograd: Novak Đoković potvrdio loše vijesti

Srpski teniser Novak Đoković otkrio je buduće planove svoje porodice povodom turnira koji je prošle sezone preseljen iz Beograda u Atinu.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Srbija ubuduće neće imati svoj ATP turnir, otkrio je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković. Plan je da događaj koji organizuje njegova porodica nastavi da se održava u Atini, ali ni to još nije 100 odsto sigurno. Srpski as je poslije plasmana u osminu finala otkrio trenutnu situaciju.

Na zvaničnom sajtu ATP-a još uvijek nije potvrđena lokacija turnira iz Serije 250, kao ni tačna nedjelja održavanja.

"Cilj jeste da bude u Atini, koje nedjelje - još uvijek, što je jako čudno, ATP nije odlučio kako čujem od svog brata. Cilj je da se nastavi jer Grčka želi, bio je izvanredan uspjeh prošle godine", rekao je Đoković, a prenosi "Sportal".

Novak se nada da će uskoro sve biti poznato.

"Postoje bolje nedjelje, nema ih mnogo, svi bi voljeli da imaju bolje nedjelje, nismo mi u tom smislu nešto posebni. Nadam se da će biti neka bolja nedjelja, ali i ako bude ta od prošle nedjelje - bolje da se igra turnir, nego da ga ne bude."

Novak Đoković odlučio je da se preseli sa porodicom u Atinu gdje će živjeti po završetku igračke karijere. Kako su preneli grčki mediji, tačnije "Tenis 24", Đoković je spreman da investira više od 20 miliona evra u novi teniski kompleks u Elinikonu.

U pitanju je poznata lokacija u primorskoj zoni, a plan je da bude izgrađeno preko 20 teniskih terena, kao i igrališta za padel i piklbol i ostale sportove.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!