Novak Đoković saznao narednog rivala u Australiji

Novak Đoković saznao narednog rivala u Australiji

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Novak Đoković protiv starog znanca Lorenca Muzetija u četvrtfinalu Australijan opena.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković bez borbe se plasirao u četvrtfinale Australijan opena pošto mu je zbog povrede predao mladi Jakub Menšik, dok smo u toku noći saznali ko će mu biti naredni rival. Mnogi su vidjeli novi duel sa Tejlorom Fricom, međutim Lorenco Muzeti je odigrao bez greške i biće sljedeći izazivač Đokoviću.

Lorenco Muzeti je za samo dva sata na terenu pobijedio Tejlora Frica (6:2, 7:5, 6:4), tako da će u srijedu igrati protiv Novaka Đokovića za mjesto u polufinalu Australijan opena. 


Neće ovo biti nimalo lak duel za Đokovića, pošto je Muzeti dva od četiri meča do sada dobio bez izgubljenog seta. U prvom meču na turniru Kolinjon mu je predao 2:1, dok je protiv Mahača morao da igra pet setova, kada je skoro četiri i po sata proveo na terenu, pa bi upravo ta svježina mogla da bude prednost za Noleta.

Dobra vijest je i da su njih dvojica do sada odigrala 10 mečeva, a da je devet pripalo Đokoviću, uključujući posljednjih šest. Jedini koji je Muzeti dobio bio je na šljaci.

Ujedno, ko dobije ovaj meč, pod uslovom da Zverev ne uđe u finale Australijan opena, biće treći teniser svijeta od ponedjeljka.

Kako sad izgleda put Novaka Đokovića?

Još tri pobjede dijele Novaka Đokovića od 25. grend slema i znamo da će zbog toga posebno da "zagrize", iako je jasno da će igrati tri najteža moguća meča na turniru. Pogledajte kako izgleda žrijeb za Novaka:

  • 1. kolo - Pedro Martinez (3:0)
  • 2. kolo - Frančesko Maestreli (3:0)
  • 3. kolo - Botik van de Zandshulp (3:0)
  • 4. kolo - Jakub Menšik (predao)
  • Četvrtfinale - Lorenco Muzeti
  • Polufinale - Janik Siner, Ben Šelton, Kasper Rud
  • Finale - Karlos Alkaraz, Saša Zverev, De Minor

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:26
Novak Ðoković svirao violinu posle pobede Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

