Janik Siner o mogućem polufinalu protiv Novaka Đokovića: Obojica imamo teške mečeve prije

Janik Siner stao je u odbranu Novaka Đokovića na konferenciji za medije u Melburnu. Nije dozvolio da krene novinarska hajka...

Okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera je sve bliži. Obojica su prošli u četvrtfinale i ako preskoče svoje prepreke igraće u polufinalu Australijan opena. Srpski teniser je prošao osminu finala tako što mu je Jakub Menšik predao meč, pa su novinari pokušali da od toga naprave senzaciju i pitali su Italijana da li ga plaši što srpski as ima takvu vrstu prednosti.

"Ne znam. I ja sam u četvrtfinalu. Obojica imamo teške mečeve prije tog potencijalnog polufinala. Postoje i pozitivne i negativne strane. U ovom sportu svašta može da se dogodi. Imao je dosta brze mečeve do sada i ponekad ovako nešto može malo i da poremeti ritam, ali može i da ti da dodatnu energiju u odnosu na rivala. Sve zavisi", poručio je Siner.

Ne ulazi previše u to i ne želi sebe da uvodi u problem raznim komentarima o tome.

"Ništa se nije promijenilo. Gledam svoju stranu žrijeba. Čekam ishod meča Šeltona i Ruda i na to sam fokusiran. Ako prođem u polufinale, biću srećan, ako ne prođem, idem dalje", završio je Siner.

"Nisam znao za to pravilo"

Jannik Sinner on the fitness tracker that he & Carlos Alcaraz were asked to remove at Australian Open



“There is certain data we would like to track a bit on court… it’s more about that you can see after the match. This is data we would like to use also in practice sessions.…pic.twitter.com/4J28Lp5R2d — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 26, 2026

Siner je doživio sličnu sudbinu kao i Alkaraz pošto je i njemu prije meča sudija tražio da skine sat sa ruke. Sat koji pokazuje biometriju, a ne vrijeme.

"To su samo neki podaci koje volimo da vidimo poslije meča i koje koristimo i na treninzima. Poput otkucaja srca, kalorija i slično. Čim me je sudija pitao da li je to takav sat, potvrdio sam i rekao mi je da ga skinem. Pravila su takva, nisam znao, sada razumijem i neću ga koristiti opet", rekao je Siner.

