© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Aleksandra Krunić i Mate Pavić u četvrtfinalu Australijan opena

Aleksandra Krunić i Mate Pavić u četvrtfinalu Australijan opena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale Australijan opena u miks dublu u tandemu sa Matom Pavićem iz Hrvatske

aleksandra krunic i mate pavic u cetvrtfinalu australijan opena Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić plasirali su se u četvrtfinale Australijan opena u mješovitom dublu. Ovaj tandem je u osmini finala bio bolji od Mae Džoint i Metjua Kristofera Romiosa rezultatom 2:0 (6:4 i 6:3) u meču koji je trajao sat vremena.

Uspjela su oba tandema tokom susreta da naprave nekoliko brejkova, ali je srpsko-hrvatski par bio sigurniji u finišu prvog seta. U drugom setu, gotovo da su se samo razmjenjivali brejkovi, a svaki gem bio je neizvjestan. Na kraju, Krunićeva i Pavić su bili uporniji i slavili poslije preokreta.

Krunićeva i Pavić će u četvrtfinalu turnira u Melburnu igrati protiv Ovije Gadecki i Džona Pirsa, u meču koji je na programu u noći između ponedjeljka i utorka. I to nije jedina obaveza koju će srpska teniserka imati, pošto je ona vrlo uspješna i u tandemu sa Kazahstankom Anom Danilinom sa kojom je takođe obezbijedila plasman u četvrtfinale.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Aleksandra Krunić Tenis Australijan open

