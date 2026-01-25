logo
Aleksandra Krunić ide po titulu na Australijan openu!

Autor Dragan Šutvić
Aleksandra Krunić je u tandemu sa Anom Danilinom obezbijedila plasman u četvrtfinale Australijan opena i tamo ih čekaju prvi nosioci - Tejlor Taunzend i Katerina Sinijakova.

Aleksandra Krunić ide po titulu na Australijan openu Izvor: Printscreen/X/Australian open

Aleksandra Krunić želi da osvoji titulu na Australijan openu u dublu. U tandemu sa Anom Danilinom bilježi fantastične rezultate. Njih dvije prošle su u četvrtfinale prvog grend slema sezone. Uz dosta drame su pobeijdile Storm Hanter i Maju Džoint - 7:5, 7:6 (8:6).

U prvom setu su njih dvije bile pred gubitkom i zaostatkom, rivalke su vodile sa 5:2 i djelovalo je da je set gotov. Međutim, tako nisu mislile Aleksandra i Ana. Osvojile su pet gemova u nizu, vratile se u set i povele (7:5). U drugom setu su one bile te koje su dominirale, napravile su dupli brejk i povele sa 4:0. A onda umalo od gotovog da naprave veresiju. Dozvolile su rivalkama da uzmu pet gemova u nizu, pa su se suočavale i sa tri set lopte. Izvukle su se, odvele meč u taj-brejk i tamo spasile još jednu set loptu prije nego što su završile meč.

Moraće u narednom kolu mnogo bolje i sigurnije. Igraće protiv prvih favorita - Tejlor Tauzend i Katerine Sinijakove. One su se sastale i u četvrtfinalu prošlogodišnjeg Rolan Garosa i taj meč pripao je srpsko/kazahstanskom tandemu. Mogu li tako nešto da ponove i u Melburnu?

