Poznat žrijeb i za dubl na Australijan openu: Aleksandra i Olga igraju sa Anom i Anastasijom

Olga Danilović i Aleksandra Krunić naći će se u konkurenciji parova na Australijan openu.

Izvor: NISHIKAWA, Tomoyuki / AFLO / Profimedia

Žrijeb za singlove na Australijan openu je prvo održan, a sada je došao red i na dublove. U muškoj konkurenciji Srbija neće imati predstavnika, dok će kod dama igrati Aleksandra Krunić i Olga Danilović, ali ne zajedno.

Aleksandra je u paru sa Anom Danilinom (Kazahstan) i njih dvije postavljene su za sedme nositeljke. U prvom kolu igraće protiv američko-ruskog tandema Kvin Glison/Elena Pridankina. One se nalaze u istom dijelu žrijeba sa Katerinom Sinjakovom (Češka) i Tejlor Tausend (Amerika) koje su prvi favoriti.

Olga igra sa svojom dobrom drugaricom Anastasijom Potapovom koja je promijenila državljanstvo i umesto Rusije predstavljaće Austriju. Igraće protiv Irine Šimakove (Belorusija)/Sorane Sijere (Argentina). Ukoliko ih savladaju već u drugom kolu mogle bi na treće nosioce Jelenu Ostapenko (Letonija)/Su-Vej Hsi (Tajvan).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!