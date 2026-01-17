logo
Poznat žrijeb i za dubl na Australijan openu: Aleksandra i Olga igraju sa Anom i Anastasijom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olga Danilović i Aleksandra Krunić naći će se u konkurenciji parova na Australijan openu.

Olga Danilović i Aleksandra Krunić igraju dubl na Australijan openu Izvor: NISHIKAWA, Tomoyuki / AFLO / Profimedia

Žrijeb za singlove na Australijan openu je prvo održan, a sada je došao red i na dublove. U muškoj konkurenciji Srbija neće imati predstavnika, dok će kod dama igrati Aleksandra Krunić i Olga Danilović, ali ne zajedno.

Aleksandra je u paru sa Anom Danilinom (Kazahstan) i njih dvije postavljene su za sedme nositeljke. U prvom kolu igraće protiv američko-ruskog tandema Kvin Glison/Elena Pridankina. One se nalaze u istom dijelu žrijeba sa Katerinom Sinjakovom (Češka) i Tejlor Tausend (Amerika) koje su prvi favoriti.

Olga igra sa svojom dobrom drugaricom Anastasijom Potapovom koja je promijenila državljanstvo i umesto Rusije predstavljaće Austriju. Igraće protiv Irine Šimakove (Belorusija)/Sorane Sijere (Argentina). Ukoliko ih savladaju već u drugom kolu mogle bi na treće nosioce Jelenu Ostapenko (Letonija)/Su-Vej Hsi (Tajvan).

Tagovi

Australijan open Tenis Aleksandra Krunić Olga Danilović

