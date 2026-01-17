logo
Đoković saznao kad igra prvi meč na Australijan openu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković saznao je i kada igra meč prvog kola protiv Pedra Martineza na Australijan openu.

Kad Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković saznao je i kada kreće u pohod na 25. grend slem titulu. Prvi meč na Australijan openu igraće u ponedjeljak protiv Pedra Martineza (Španija). To je posljednji meč na programu na "Rod Lejver areni" i počeće oko 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Ovaj termin oduševiće sve u Srbiji, ali i samog Novaka. Zašto? Jer će da izbjegne velike vrućine tokom dana i neće biti na terenu u dnevnom terminu, već u večernjem.

Što se tiče duela sa Špancem, biće to njihov prvi međusobni susret. Počeće odmah poslije duela Ige Švjontek i Ju Juan (Kina). Program otvaraju Koko Gof (Amerika) i Kamila Rahimova (Uzbekistan), pa onda slijedi meč Aleksa de Minora (Australija) i Matea Beretinija (Italija).

Kada su u pitanju svi srpski teniseri, na teren će u ponedjeljak da izađe i Laslo Đere. On igra protiv Stena Vavrinke treći meč na "KIA Areni". Program počinje u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu, a to znači da bi na terenu mogli da se nađu oko 5 ujutru po našem vremenu.

Svoj meč prvog kola igra u ponedjeljak i Hamad Međedović. Rival mu je Argentinac Marijano Navone i oni igraju prvi meč na terenu broj 7 i tamo program počinje u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu (11 ujutru po lokalnom).

