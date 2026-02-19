Partizan srušio FMP poslije produžetka i prošao u polufinale Kupa Koraća

Partizan je poslije drame i produžetka pobijedio FMP i prošao u polufinale. Igraće protiv Mege u petak u Nišu.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Partizan je poslije drame i produžetka postao posljednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća - 95:90.

Velika drama viđena je u posljednjem meču četvrtfinala. Ekipa Đoana Penjaroje nadoknadila je dvocifren minus, ali je tim Saše Nikitovića imao šut za pobjedu u regularnom toku meča. Filip Barna je promašio.

Pravi rolerkoster viđen je u Nišu. Partizan je bolje počeo meč i došao do vođstva, da bi poslije burnog tajm-auta Nikitovića tim iz Železnika zaigrao mnogo bolje, da bi u završnici prvog poluvremena Radanov i Vašington sa dvije trojke donijeli prednost pred odlazak na pauzu (43:39).

U drugom dijelu je FMP krenuo mnogo bolje, Stefanović i Barna su se rastrčali i donijeli dvocifrenu prednost u 27. minutu utakmice (64:53). Vašington je tada uzeo loptu u svoje ruke i pokušao da vrati ekipu u igru što je i učinio.

Potpuna drama u završnici, timovi su se smjenjivali u vođstvu. Partizan je imao napad za pobjedu, Lakić i Braun su promašili trojke za pobjedu, da bi na semaforu ostalo 14 sekundi. Nikitović je tražio minut odmora, nacrtao posljednji napad, Barna je šutirao i promašio. U dodatnih pet minuta je Partizan bio bolji. Braun je dao svoju prvu trojku na meču, iz osmog pokušaja, a samoj završnici je Bonga bio nezaustavljiv i jedan od najzaslužnijih za trijumf u produžetku.

Partizan: Vašington 26 (3as, 3sk, 4 izg.l), Bošnjaković, Mijailović 2, Pokuševski 12 (8sk, 5 uk.l, 4as), Braun 7 (1/9 za tri), Radanov 10 (6sk), Bonga 21 (7sk), Lakić 3, Šekularac, Fernando 14 (4as, 9sk), Đurović, Danilović

FMP: Rebrača 9, Skot 5, Judžin, Radovanović, Grojić, Stefanović 24 (6/9 za tri, 4as, 6sk), Radosavljević 8 (5sk, 5as), Gašić 12 (9sk), Malešević 5, Stanojević 3, Barna 24, Škraban

(MONDO)