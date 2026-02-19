Zlatibor bez trenera igrao na Kupu Radivoja Koraća: Ekipu s klupe vodio kapiten

Bez Strajina Nedovića stigao je tim Zlatibora na Kup Radivoja Koraća, pa su pomoćnik Ivan Tmušić i kapiten Boško Čorbić vodili ekipu.

Zlatibor je završio svoje učešće na Kupu Radivoja Koraća porazom od Spartaka, a na tom meču bili su oslabljeni košarkaši kluba iz Čajetine. Ne igrački već - trenerski.

Nekada kultni košarkaš ovog tima, a sada godinama šef struke Zlatibora Strajin Nedović zbog virusa nije bio na meču i nije ga bilo na klupi, pa je njegovu ulogu preuzeo kapiten ekipe Boško Čorbić. On je uzimao tajmaute, prijavljivao izmjene, iako je meč vodio pomoćnik Ivan Tmušić.

Ipak kako je kao zvanično lice kluba prijavljen Čorbić, morao je on da vodi sve poslove vezane za zapisnički sto na ovoj utakmici. Na kraju meča poslije poraza oglasio se Čorbić i istakao da je osim trenera tim bio i bez jednog od najboljih igrača.

"Trener nije prisutan, bili smo i bez Nemanje Protića. Suvišno je značiti koliki kvalitet donosi ovoj ekipi. Svakako je uticalo, ali smo dali maksimum u ovom trenutku", rekao je on.

