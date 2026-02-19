Prve reakcije iz Crvene zvezde nakon istorijske pobjede u Lilu

Trener i fudbaleri beogradskog tima prokomentarisali su veliki trijumf crveno-bijelih u Francukoj.

Zvezda je ostvarila istorijsku pobjedu, prvu u Francuskoj u klupskoj istoriji.

Tim Dejana Stankovića je slavio pogotkom Učene u prvoj utakmici plej-ofa Lige Evrope iako je pobjeda mogla biti i ubjedljivija.

Stanković je dao izjavu za Arenu i nije se složio da je Zvezda iznenadila Lil.

"Ne, ovo je borba 20 lavova koji su u svakoj sekundi dali sve od sebe. Kada kažem u sekundi, znali su šta da rade, to je bio plan igre. Bitno je da vjerujemo u to što spremimo i ponosan sam što mi igrači vjeruju. Bilo je momenata kada moraš da se braniš, spremili smo i to. Nismo ušli u problem i konfuziju, znali smo šta treba da radimo. Čestitao sam im, ponosan sam. Rekao sam im da ovaj meč ide u istoriju čim sletimo. Ima još dosta koraka da idemo ka naprijed. Intenzitet je dobar. Možda sam vas iznenadio, ja nisam iznenađen. Spremili smo i tako je ispalo. Imali smo možda malo sreće da su se namjestili onako kako smo mi spremili. Ispostavilo se da smo pogodili i sa timom i sa igračima i izmjenama. Pozitivan rezultat, idemo u Beograd srećni.", rekao je Deki za “Arenu sport”.

Vezista crveno-bijelih Rade Krunić je takođe dao svoj komentar.

"Manje-više smo ovo očekivali, pripremili smo se i ništa nije moglo da nas iznenadi. Nisu mogli da nas iznenade sjajna su ekipa. U analizama smo vidjeli da dobro igraju, požrtvovanjem i borbom za ovaj grb i dres smo ostvarili pozitivan rezultat. Bez nade i vjere ne bi bilo moguće pobijediti.

Upitan je i šta je to rekao Olivijeu Žiruu na terenu kada su se pozdravili.

"Ne. Drugi put ga dobijam u tri-četiri mjeseca. Nije mu drago, nisam htio da ga zamaram. Nisu u sjajnoj situaciji rezultata, znam i ja kada izgubim želim što prije da odem kući i da ne pričam ni sa kim. Žao mi je što su u takvoj situaciji i želim im da izađu iz krize tek poslije našeg dvomeča. Žao mi je što nismo duplirali prednost, favoriti smo pred našim navijačima. Cilj gostovanja bio je pozitivan rezultat”.

Povratnik u beogradski tim Strahinja Eraković se oglasio o svojoj partiji.

"Hvala Bogu što se završilo pobjedom, odigrali smo dobar meč protiv dobrog rivala. Prvi put smo dobili u Francuskoj i drago mi je zbog toga. Nema vremena za slavlje, imamo revanš i prije toga Partizan. Igra osam 100 puta sa Misterom to u formaciji sa tri pozadi. Bilo je zahtjevno. Nisam još u toliko dobrom takmičarskom ritmu. Krajem novembra sam igrao posljednju utakmicu. Svi smo odigrali dobar meč, pojedince ćemo ostaviti sa strane. Nikada se lakše ne diše pred derbi, svi znaju koliko nam znači da pokažemo ko je najbolji i to ćemo morati da uradimo u nedjelju i da idemo na pobjedu."

Vladimir Lučić je rekao da je Stanković izenadio formacijom.

"Zahtjevna utakmica sa puno trčanja, odigrali smo za tim, pravu mušku utakmicu i zasluženo pobijedili. Mister je mnoge iznenadio sa ovom formacijom. Vjerovali smo u to što je zamislio i pokušali smo da iskoristimo to što smo ih uhvatili nespremne. Nema slavlja, kratko malo i vraćamo se u Beograd i kreću pripreme za derbi. Bitna utakmica za nas i navijače i hoćemo da ih obradujemo”, istakao je Lučić, koji će zbog drugog žutig kartona propustiti revanš sljedećeg četvrtka.

