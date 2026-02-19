logo
Trener Zrinjskog Igor Štimac blistao nakon remija sa Kristal Palasom: “Nije velika razlika, više od pola milijarde evra”

Trener Zrinjskog Igor Štimac blistao nakon remija sa Kristal Palasom: “Nije velika razlika, više od pola milijarde evra”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zrinjski je senzacionalno remizirao protiv engleskog premijerligaša Kristal Palasa u Mostaru u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Konferencijske lige.

Igor štimac nakon remija HŠK Zrinjski protiv Kristal Palasa Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Mostarci su odigrali junački protiv prošlogodišnjeg osvajača FA kupa i stigli do remija – 1:1 na prepunom stadionu “Pod Bijelim brijegom”.

Gol za "orlove" iz južnog Londona postigao je Ismaila Sar u 43. minutu, ali su “plemići” uzvratili u drugom poluvremenu pogotkom Karla Abramovića u 55. minutu, čime su ostali potpuno živi pred revanš u Engleskoj.

Trener Zrinjskog Igor Štimac bio je presrećan poslije meča.

“Ponosan sam na igrače, na publiku, na cijelu ovu predstavu. Najveća hvala našim navijačima, pa i Englezima. Srećan sam, ali želim se što prije okrenuti poslu koji je pred nama“, rekao je Štimac.

Posebno je istakao Duju Dujmovića, koga je preporučio i hrvatskom selektoru Zlatku Daliću.

“Ima vrhunsku tehniku, odličan je u skoku, miran na lopti i ima srce. Odbili smo nekoliko ponuda za njega - drago mi je što je s nama”.

Štimac je naglasio da je Zrinjski uspio da ostane u igri uprkos ogromnoj razlici u kvalitetu i resursima između dva kluba. Na pitanje kako je izjednačio snage sa protivnikom koji ima neuporedico veći budžet, Štimac je odgovorio sa osmijehom:”Nije velika razlika, samo 523 miliona evra…”

Time je direktno aludirao na tržišnu vrednost ekipa - prema najnovijim podacima, Kristal Palas vrijedi oko 536 miliona evra, dok se Zrinjski vrednuje tek oko osam miliona evra.

Razlika od preko pola milijarde evra nije spriječila Zrinjski da pruži fantastičan otpor, zatvori kanale Palasu i kreira još nekoliko sjajnih šansi.

Dotakao se Štimac i sporne situacije na kraju meča, kada je arbitar dobio poziv iz VAR sobe za potencijalni penal za Zrinjski zbog igranja rukom, međutim, on je presudio da je u pitanju faul u napadu.

“Poslije onog penala koji je sviran protiv nas u Banjaluci, ovo bio ‘stopostotni penal’ za Zrinjski”.

Potvrdno je odgovorio na pitanje da li vjeruje u prolaz.

“Naravno da vjerujemo. Biće teško, još teže ponoviti ovakvu utakmicu jer nas čeka i prvenstvo. Idemo se pripremiti za London i ostaviti sve na terenu - pa šta Bog da”, zaključio je strateg mostarske ekipe.

Revanš je na rasporedu 26. februara na “Selhurst Parku”.

(MONDO)

