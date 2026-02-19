Igrači Zrinjskog jednoglasni nakon istorijskih 1:1: "Idemo u London da se borimo i pokušamo da prođemo dalje!"

Šta su nakon meča sa Kristal Palasom rekli Karlo Abramović, Leo Mikić i Hrvoje Barišić?

Izvor: HŠK Zrinjski

Zrinjski je ostvario sjajan rezultat protiv Kristal Palasa u prvoj utakmici baraža za osminu finala Konferencijske lige. Mostarci su pred domaćom publikom remizirali sa osvajačem FA kupa rezultatom 1:1, a odluka o putniku u narednu fazu pašće sljedećeg četvrtka u Londonu.

Kristal Palas je stekao prednost u 44. minutu pogotkom Ismaile Sara, ali je Zrinjski "poravnao" u 55. minutu, kada je Dina Hendersona savladao Karlo Abramović.

"Zadovoljstvo je naravno veliko. Dobro smo ih analizirali, znali smo odakle prijeti najveća opasnost i to smo anulirali, osim te jedne poluprilike kad su postigli gol. Hvala Bogu, u 55. minutu smo izjednačili i produžili nadu za prolazak dalje."

Šta je prolazilo kroz glavu kad je neposredno prije gola Mikić kontrolisao loptu?

"Razmišljao sam 'Samo da je doda...' i onda će sve ostalo biti lakše. Hvala Bogu, dodao je i završilo se to na najbolji način."

Poslije izjednačujućeg gola Zrinjski je stvorio dvije sjajne prilike za preokret, ali se Ćuže i Šakota nisu snašli pred golom.

"Bole sigurno te šanse, da smo uspjeli da povedemo, sigurno bi nam bilo još lakše za revanš. Međutim, 1:1 je, idemo gore da se borimo i pokušamo da prođemo dalje. Probaćemo i tamo da stojimo u dobrom bloku, znamo sad većinu toga, pokušaćemo na kontranapad da ih iznenadimo i to je to."

Leo Mikić, asistent kod gola Zrinjskog, ističe da je osjećaj nakon meča teško opisati riječima.

"Ovakvu utakmicu, ovakvog protivnika, ovakvu atmosferu i ovakav rezultat... Stvarno izvanredno. Vjerujem da bismo potpisali 1:1 da nam je neko ponudio prije utakmice, ali ne volimo ništa unaprijed. Radije bismo se potukli sa njima, pa šta bude na kraju. Stvarno veliki rezultat i vjerovatno ćemo ga godinama kasnije biti svjesni, pogotovo mi koji prvi put igramo ovako ogromnu utakmicu. Plus moja asistencija, taj Abramovićev gol, ta cijela akcija, savršeno. Malo smo popričali na pauzi, nanjušili smo da bismo možda mogli malo više da dobijemo iz ove utakmice. Dočekali smo dvije-tri prilike, mada smo i u prvom poluvremenu zaprijetili šansom Ivančića, ali smo u drugom dijelu uz taj gol mogli još dva da postignemo. Stvarno kapa dole cijelom timu."

Veliki posao u fazi odbrane odradio je kapiten Hrvoje Barišić.

"Nadali smo se neriješenom rezultatu, što znači neriješeno ili pobjeda. Tako smo se i postavili, pustili smo njihove štopere da vode igru, nisu imali neku ideju. Imali su neke šanse, polušanse kroz kornere, ali ništa posebno. Odigrali smo stvarno fantastično. Istorijski rezultat, odigrati neriješeno protiv ovakve ekipe je baš teško, ali pokazali smo da nas je, kad smo tim, kad igramo na 100 posto, baš teško pobijediti", rekao je Barišić, nastavivši:

"Imamo u nedjelju meč sa Širokim Brijegom, što je nama bitnija utakmica od ove u Engleskoj. Mi kroz prvenstvo dolazimo do Evrope, sad razmišljamo o nedjelji, a za četvrtak ćemo se vjerovatno postaviti na isti način. Žalićemo za promašenim šansama večeras i nadamo se da ćemo tamo stvoriti neku priliku. Oni će imati domaću atmosferu, biće nam teško, ali imamo pravo da se nadamo. Oni su vrhunski igrači, ako im pustiš metar prostora, oni će to iskoristiti. Bili smo preoprezni, skratili smo im prostor jer smo znali da su Sar i Džonson brzi, Larsen je jak u igri leđima, ostavlja povratne lopte dobro. Mi smo im skratili prostor, pustili smo štopere da igraju i uz minimalan broj njihovih šansi napravili smo dosta naših i odigrali odlično."

(mondo.ba)