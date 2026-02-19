Aktuelni šampion BiH dočekuje engleskog premijerligaša u prvoj od dvije utakmice baraža za osminu finala Konferencijske lige.

Fudbaleri Zrinjskog igraju ovog četvrtka najveću evropsku utakmicu u dosadašnjoj klupskoj istoriji!

Izabranici Igora Štimca će u Mostaru, sa početkom u 18.45 časova, odmjeriti snage sa Kristal Palasom, u prvoj od dvije utakmice baraža za plasman u osminu finala Konferencijske lige.

Revanš susret zakazan je za sljedeći četvrtak (26. februar) na Selharst parku, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će se u bitkama za četvrtfinale sastati sa Majncom ili AEK-om iz Larnake.

