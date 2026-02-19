Aktuelni šampion BiH dočekuje engleskog premijerligaša u prvoj od dvije utakmice baraža za osminu finala Konferencijske lige.
Fudbaleri Zrinjskog igraju ovog četvrtka najveću evropsku utakmicu u dosadašnjoj klupskoj istoriji!
Izabranici Igora Štimca će u Mostaru, sa početkom u 18.45 časova, odmjeriti snage sa Kristal Palasom, u prvoj od dvije utakmice baraža za plasman u osminu finala Konferencijske lige.
Revanš susret zakazan je za sljedeći četvrtak (26. februar) na Selharst parku, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će se u bitkama za četvrtfinale sastati sa Majncom ili AEK-om iz Larnake.
23' - Interveniše Lakroa
Dobar napad Zrinjskog, Vranjković je centrirao sa desne strane prema Ćužeu, ali je Lakroa bio dobro postavljen, izbacivši loptu u aut.
Kao da se Zrinjski oslobodio početne treme!
20' - Abramović igrao rukom
Lakroa je izgubio loptu na svojoj polovini, oduzeo ju je Abramović, ali je u tom duelu igrao i rukom, pa je propala prilika da Zrinjski iz kontranapada uradi nešto pred gostujućim golom.
12' - Kristal Palas pogađa, ali je gol poništen
Zatresla se mreža Zrinjskog, ali je u VAR sobi utvrđeno da se prethodno radilo o nedozvoljenoj poziciji Ričardsa. Ostaje 0:0 u Mostaru.
7' - Brani Karačić!
Prijeti Kristal Palas!
Prvo je Sar pobjegao dvojici odbrambenih igrača Zrinjskog na desnoj strani, šutirao, ali je Karačić bio dobro postavljen.
U nastavku napada, lopta je stigla do Vortona koji je uputio udarac sa ivice šesnaesterca, ali je poslao loptu preko prečke.
4' - Abramović se spetljao
Moglo je da bude opasno i pred engleskim golom...
Dobio je Abramović loptu, krenuo u prodor po desnoj strani, ali se spetljao u trenucima kad je želio da ubaci loptu pred gol.
2' - Brani Karačić... ali bio je ofsajd!
Odmah opasnost pred golom Zrinjskog!
Sar je izašao sam ispred Karačića, koji je ukrotio taj udarac, ali je prvotimac Kristal Palasa u trenutku upućivanja lopte ka njemu bio u ofsajdu.
1' - Počeo je meč
Prvi su sa centra krenuli igrači Kristal Palasa.
Igrači izlaze na teren
Predvođeni arbitrima, igrači Zrinjskog i Kristal Palasa izlaze iz tunela. Utakmica u Mostaru počinje za nekoliko minuta!
Kristal Palas u velikoj krizi!
Tim iz Londona je na posljednjih 14 utakmica, računajući sva takmičenja, upisao samo jednu pobjedu!?
Desilo se to prije 11 dana, na gostovanju Brajtonu (0:1). Kristal Palas je, gledajući prvenstvo, daleko od mjesta koja bode u evropska takmičenja pošto je tek na 13. poziciji. U međuvremenu se ovaj tim oprostio i od trofeja u FA kupu, izgubivši 10. januara od šestoligaša Meklsfilda (2:1), u meču treće runde.
Sudi Litvanac, znaju ga borčevci!
Glavni sudija na ovom meču biće Litvanac Manfredas Lukjančukas, koji je ostao u sjećanju navijačima Borca kao djelilac pravde na istorijskoj utakmici u Ljubljani protiv Olimpije, prije tačno godinu dana.
Glaznera ne zavarava 0:3 protiv Borca
"Gledao sam njihovu utakmicu protiv Borca (poraz Zrinjskog 3:0, op.a.) u potpunosti. Mislim da je utakmica bila izjednačenija nego što to konačni rezultat pokazuje. Zrinjski voli da se nadigrava. Imaju dobre igrače, kvalitetni su u tehničkom smislu i žele da kontrolišu igru", poručio je, između ostalog, austrijski strateg u najavi meča u Mostaru.Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Štimac: Ostavićemo srce i dušu na terenu!
"Čast nam je da ugostimo ovakvog protivnika, iz najjače lige svijeta i što imamo priliku, ukoliko nam je daju, da uživamo u fudbalu. Sigurno je da mojim igračima ne treba poseban motivacijski govor kad su evropske utakmice u pitanju. To su mnogo puta pokazali ove godine. Ostavićemo srce i dušu na terenu, to će biti zahtjev prema mojim igračima. Treba imati na umu da je Kristal Palas, bez obzira na neuvjerljive rezultate u posljednjih 13-14 utakmica i dosta primljenih golova, izdominirao gotovo svaku utakmicu u Premijer ligi, gotovo svakog protivnika. Kreirali su mnogo više šansi, jednostavnošću i lakoćom dolazili su do protivničkog gola, ali im rezultati nisu išli u prilog. Isto tako su, u rijetkim situacijama, kad im protivnik priđe primali golove. Mi vidimo svoju šansu, živimo za nju, vjerujemo u nju, ali prije svega želimo da predstavimo bh. fudbal na kvalitetan način, naš HŠK Zrinjski isto tako. Takođe, želimo da naši momci steknu dodatno iskustvo kroz ove dvije utakmice koje nas čekaju i obogate karijeru svojim nastupima."Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar
Za koga se odlučio Glazner?
Nekadašnji trener Ajntrahta Oliver Glazner na teren je poslao sljedeću postavu:
KRISTAL PALAS: Henderson, Rijad, Lakroa, Ričards, Sosa, Kamada, Vorton, Munjoz, Džonson, Strand Larsen, Sar.Izvor: Shutterstock
Startnih 11 Zrinjskog!
Evo za koga se odlučio Igor Štimac!
ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić, Đurasek, Savić, Abramović, Ivančić, Mikić, Ćuže.Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski
Igrači Zrinjskog stigli na stadion
Zrinjski treći put protiv timova iz "liga petice"
Mostarski klub se treći put u svojoj istoriji sastaje sa timovima iz najjačih evropskih liga, poznatijih kao ''lige petice''.
U jesen 2023. godine, Zrinjski je dva puta odmjerio snage sa Aston Vilom, u okviru grupne faze Konferencijske lige. U Birmingemu je bilo 1:0 nakon što je Vila postigla pogodak u posljednjim trenucima, dok je u Mostaru bilo 1:1.
U drugoj polovini oktobra 2025. godine, mostarski tim se u ligaškom dijelu takmičenja sastao na gostujućem terenu sa Majncom i zabilježio poraz rezultatom 1:0.
Tabela nakon ligaškog dijela
Kristal Palas, koji ove sezone debituje na ino-sceni nakon što je proljetos osvojio FA Kup, završio je ligaški dio Konferencijske lige na 10. mjestu. Zrinjski se našao na 23. poziciji, nakon što je u posljednjim trenucima domaćeg meča sa Rapidom "ugrabio" bod.
Navijači Kristal Palasa u Mostaru
Veliki broj navijača engleskog tima stigao je u grad na Neretvi kako bi podržao svoj tim u ovom evropskom ispitu.
Pogledajte šta su poručili!
Crystal Palace Fans Take Over Mostar: Street Reactions Before the Clash with Zrinjski#CrystalPalace#CPFC#Zrinjski#Mostar#MatchDay#AwayFans#FootballCulture#StreetInterview#SelhurstToMostar#EaglesOnTourpic.twitter.com/bkjKC6KIgU— Bljesak.info (@Bljesak)February 19, 2026
Ispratite sa nama meč koji počinje u 18.45 časova.