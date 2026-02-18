Američki štoper ponovo u Premijer ligi BiH: Zrinjski pojačao igrački kadar

Kobi Moris novi je član "plemića".

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog sutra uveče (18.45) igraju prvu utakmicu baraža za osminu finala Konferencijske lige protiv Kristal Palasa.

U danima koji prethode ovom istorijskom susretu u gradu na Neretvi, mostarski premijerligaš dobio je igračko pojačanje u vidu Kobija Morisa, koji se poslije tri i po godine vraća u bh. fudbal.

Nekadašnji omladinac Zagreba i Dinama branio je boje Tuzla sitija od sredine 2019. godine do ljeta 2022. godine. Uknjižio je 61 nastup u Premijer ligi BiH, preselivši se potom u tabor Mure, da bi prije dolaska u Zrinjski bio član kineskog drugoligaša Meižu Hake, sa kojom se rastao početkom godine.

Kobi Moris je sa Zrinjskim dogovorio saradnju do ljeta 2027. godine.

Odbrambeni igrač rođen 1995. godine u Sjedinjenim Američkim Državama svakako nema pravo nastupa protiv tima iz Engleske, ali bi trebalo da bude veliko pojačanje za Zrinjski do kraja premijerligaške sezone.

Mostarci su trenutno drugoplasirani, uz četiri boda minusa za Borcem, koji ih je proteklog vikenda ubjedljivo porazio na banjalučkom Gradskom stadionu (3:0).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)