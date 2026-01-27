logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na AO niko nema privilegiju: Obezbjeđenje zaustavilo Igu Švjontek, evo zašto nije mogla dalje

Na AO niko nema privilegiju: Obezbjeđenje zaustavilo Igu Švjontek, evo zašto nije mogla dalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poljska teniserka Iga Švjontek, bez obzira na to što je druga igračica svijeta, nema povlastice na Australijan openu

Iga Švjontek nije mogla na Australijan open bez akreditacije Izvor: X/@tntsports/printscreen

Jedna od najboljih teniserki svijeta Iga Švjontek, bez obzira na reputaciju koju uživa, nije mogla da prođe obezbjeđenje Australijan opena bez akreditacije. Poljska teniserka i ujedno drugi reket svijeta sačekala je nešto manje od dva minuta kako bi dobila propusnicu i tek onda je nastavila ka terenu.

Švjontek je uletjela u dvoranu, ali ju je nekoliko ljudi iz obezbjeđenja zaustavilo. Nije imala akreditaciju. Bio je to dokaz da čak i najveće zvijezde moraju da poštuju pravila na prvom grend slemu u sezoni, pa to i Švjontek koja je jedna od najpoznatijih na svijetu.

Pogledajte trenutak kad Iga nije mogla da prođe bez akreditacije na Australijan openu: 

Ipak, nije se protivila Poljakinja, odmah je telefonom pozvala nekoga iz tima. Sačekala je nešto manje od dva minuta kako bi joj stigla akreditacija i potom je brzo utrčala na teren. Iga je u osmini finala bila bolja od Medison Inglis koju je pobijedila ubjedljivim rezultatom 6:0, 6:2.

Naredni meč Švjontek igra protiv Jelene Ribakine, pete teniserke svijeta i on je na programu u noći između utorka i srijede.

Zanimljivo je i to da će se u četvrtfinalu Australijan opena, po prvi put u open eri, naći po šest prvih nosilaca i ženske i muške konkurencije. Istorija je ispisana na prvom grend slemu u sezoni.

Muški parovi:

  • Zverev -Tijen
  • Alkaras - De Minor
  • Muzeti - Đoković
  • Siner - Šelton

Ženski parovi:

  • Ribakina - Švjontek
  • Sabalenka - Jović
  • Gof - Svitolina
  • Pegula - Anisimova

Možda će vas zanimati

Tagovi

Australijan open teniserke Tenis Iga Švjontek

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC