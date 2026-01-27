Na AO niko nema privilegiju: Obezbjeđenje zaustavilo Igu Švjontek, evo zašto nije mogla dalje

Poljska teniserka Iga Švjontek, bez obzira na to što je druga igračica svijeta, nema povlastice na Australijan openu

Izvor: X/@tntsports/printscreen

Jedna od najboljih teniserki svijeta Iga Švjontek, bez obzira na reputaciju koju uživa, nije mogla da prođe obezbjeđenje Australijan opena bez akreditacije. Poljska teniserka i ujedno drugi reket svijeta sačekala je nešto manje od dva minuta kako bi dobila propusnicu i tek onda je nastavila ka terenu.

Švjontek je uletjela u dvoranu, ali ju je nekoliko ljudi iz obezbjeđenja zaustavilo. Nije imala akreditaciju. Bio je to dokaz da čak i najveće zvijezde moraju da poštuju pravila na prvom grend slemu u sezoni, pa to i Švjontek koja je jedna od najpoznatijih na svijetu.

Pogledajte trenutak kad Iga nije mogla da prođe bez akreditacije na Australijan openu:

Even the biggest stars have to wait as Iga Swiatek stops to collect her accreditation before she can enterpic.twitter.com/RoQTu4eMXu — TNT Sports (@tntsports)January 26, 2026

Ipak, nije se protivila Poljakinja, odmah je telefonom pozvala nekoga iz tima. Sačekala je nešto manje od dva minuta kako bi joj stigla akreditacija i potom je brzo utrčala na teren. Iga je u osmini finala bila bolja od Medison Inglis koju je pobijedila ubjedljivim rezultatom 6:0, 6:2.

Naredni meč Švjontek igra protiv Jelene Ribakine, pete teniserke svijeta i on je na programu u noći između utorka i srijede.

Zanimljivo je i to da će se u četvrtfinalu Australijan opena, po prvi put u open eri, naći po šest prvih nosilaca i ženske i muške konkurencije. Istorija je ispisana na prvom grend slemu u sezoni.

Muški parovi:

Zverev -Tijen

Alkaras - De Minor

Muzeti - Đoković

Siner - Šelton

Ženski parovi: