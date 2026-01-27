Na AO niko nema privilegiju: Obezbjeđenje zaustavilo Igu Švjontek, evo zašto nije mogla dalje

Poljska teniserka Iga Švjontek, bez obzira na to što je druga igračica svijeta, nema povlastice na Australijan openu
Jedna od najboljih teniserki svijeta Iga Švjontek, bez obzira na reputaciju koju uživa, nije mogla da prođe obezbjeđenje Australijan opena bez akreditacije. Poljska teniserka i ujedno drugi reket svijeta sačekala je nešto manje od dva minuta kako bi dobila propusnicu i tek onda je nastavila ka terenu.
Švjontek je uletjela u dvoranu, ali ju je nekoliko ljudi iz obezbjeđenja zaustavilo. Nije imala akreditaciju. Bio je to dokaz da čak i najveće zvijezde moraju da poštuju pravila na prvom grend slemu u sezoni, pa to i Švjontek koja je jedna od najpoznatijih na svijetu.
Pogledajte trenutak kad Iga nije mogla da prođe bez akreditacije na Australijan openu:
Even the biggest stars have to wait as Iga Swiatek stops to collect her accreditation before she can enterpic.twitter.com/RoQTu4eMXu— TNT Sports (@tntsports)January 26, 2026
Ipak, nije se protivila Poljakinja, odmah je telefonom pozvala nekoga iz tima. Sačekala je nešto manje od dva minuta kako bi joj stigla akreditacija i potom je brzo utrčala na teren. Iga je u osmini finala bila bolja od Medison Inglis koju je pobijedila ubjedljivim rezultatom 6:0, 6:2.
Naredni meč Švjontek igra protiv Jelene Ribakine, pete teniserke svijeta i on je na programu u noći između utorka i srijede.
Zanimljivo je i to da će se u četvrtfinalu Australijan opena, po prvi put u open eri, naći po šest prvih nosilaca i ženske i muške konkurencije. Istorija je ispisana na prvom grend slemu u sezoni.
Muški parovi:
- Zverev -Tijen
- Alkaras - De Minor
- Muzeti - Đoković
- Siner - Šelton
Ženski parovi:
- Ribakina - Švjontek
- Sabalenka - Jović
- Gof - Svitolina
- Pegula - Anisimova