Arina Sabalenka isprozivala Janika Sinera? O njenoj poruci pričaće se danima

Bjeloruskinja Arina Sabalenka "pecnula" Janika Sinera, pa počela da se smije pred kamerama.

Najbolja teniserka na svijetu Arina Sabalenka savladala je Amerikanku srpskog porijekla Ivu Jović i plasirala se u još jedno grend slem finale, a o njenim riječima nakon tog meča pričaće se narednih dana. Bjeloruska igračica komentarisala je krov na "Rod Lejver Areni", pošto se o njemu već danima priča na turniru u Melburnu.

Kao i inače, Sabalenka je pred medijima bila bez dlake na jeziku, pa se mnogi pitaju da li je ovom prilikom "pecnula" tenisere poput Janika Sinera, koji je imao problema sa vrućinom prethodnih dana. Nakon što je odgovorila na pitanje razvukla je širok osmijeh preko lica, pa zbog tog detalja ostaje dilema da li je bila ozbiljna ili je stvarno "uradila" na jednog od najboljih kolega.

"Bilo je vruće napolju. Mislim da smo kao žene jače od momaka, pa su morali da zatvore krov da oni ne pate, znate?", rekla je Arina Sabalenka nakon pobjede nad Ivom Jović i nasmijala se pred kamerama. Mnogi su protumačili da je ovo prozivka za Janika Sinera, kojeg je upravo zatvaranje krova spasilo ispadanja na Australijan openu prije nekoliko dana.

Kako je krov pomogao Sineru?

Paklena vrućina na prvom grend slemu u sezoni zadavala je ozbiljne probleme Janiku Sineru tokom njegovog meča protiv Eliota Spicirija, kada je gotovo anonimni Amerikanac bio nadomak najveće pobjede u karijeri. I pitanje je kako bi se meč završio da spas za Sinera nije stigao u ključnom trenutku meča.

Nakon što su obojica osvojili po jedan set, a Spiciri imao 3:1 u trećem dijelu meča, donesena je odluka o zatvaranju krova. Samim tim, promijenili su se uslovi za igru - pa vrućina više nije mučila Janika Sinera koji je pred prekid djelovao kao da više nema snage da se bori na turniru koji je osvajao prethodne dvije godine.

"Imao sam sreće sa pravilom o vrućini, kada je zatvoren krov. Dalo mi je više vremena, osjećao sam probleme sa grčevima i kako je vrijeme odmicalo osjećao sam se sve bolje", rekao je Janik Siner nakon pobjede na "Rod Lejver Areni" i dodao: "Srećan sam zbog pobjede. Imao sam neke veoma teške mečeve na svakom velikom turniru. Nadam se da ovo iskustvo može da mi donese nešto pozitivno za narednu rundu. Prije svega sa mentalne strane. Vidjećemo šta slijedi. Srećan sam. Hvala vam na velikoj podršci".

U nastavku meča Janik Siner je bez većih problema eliminisao Eliota Spicirija, koji u zatvorenom nije imao šanse protiv italijanskog tenisera. Janik Siner je napravio seriju 5:1 u gemovima kako bi treći dio meča rešio u svoju korist, a zatim je bio bolji i u četvrtom setu.