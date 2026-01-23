Sabalenka odgovorila Novaku na "bez starca nema udarca": I ovo je dokaz šta stvarno misli o njemu

Oglasila se Arina Sabalenka i pokazala koliko poštuje Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia/Vince Caligiuri/AFP

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Australijan opena pošto je noćas bila bolja od Anastasije Potapove i to u dva taj-brejka u kojima je slavila po 7:4 i 9:7. Namučila se Sabalenka protiv "novopečene Austrijanke" više nego što se očekivalo i provela je više od dva sata na terenu, ali je bila dovoljno stabilna da u taj-brejku dobije meč.

Tako je nastavila sjajan niz na Australijan openu i ako ovako nastavi mogla bi da dobije status Novaka Đokovića u Melburnu, a upravo za njega su je i pitali poslije meča.

Preciznije, Sabalenka je upitana da li sebe može da zamisli u njihovim godinama da i dalje igra tenis? Ipak su njih trojica na ovom Australijan openu najstariji, ali ih to nije spriječilo da stignu do treće runde, pa se čak i Nole našalio na Instagramu riječima "bez starca nema udarca".

"Ovi momci su legende, najbolji ikada... Naročito Novak. Novak je razvijao svoju igru tokom cijele karijere", rekla je nasmijana Arina Sabalenka: "Sada je i te kako relevantan uz mlade momke i igra nevjerovatan tenis. Mislim da sve zavisi od fizičke spreme, mentaliteta i pristupa tenisu. On je veoma zdrav, spreman, fokusiran. U tim godinama igra izvanredno. Imam utisak da u sportu više ne postoji starosna granica".

Sabalenka želi dijete

"These guys are legends, GOATs, especially Novak… I feel like there is no age anymore in sport"



"Old guys are smashing it. There is Novak, Wawrinka, Cilic… they're staying…



Naravno, svjesna je Sabalenka da to ne dolazi samo od sebe i da svako mora za to da se izbori: "Sve zavisi od toga kako pristupaš svemu i da li imaš pametan tim oko sebe. Tako da mislim da karijera može da se produži na ne znam ni ja koliko godina", dodala je Sabalenka.

Njoj je 27 godina trenutno i sve češće spominje da želi da se ostvari i kao majka, što znači da bi morala da napravi pauzu u svojoj teniskoj karijeri.

"Što se mene tiče, nisam sigurna. Ne mogu ništa da kažem jer se nikad ne zna. Ne znaš šta te čeka sutra. Idealno bih voljela da možda imam djecu sa 32 ili tako nešto. Poznavajući sebe, znam da volim da prihvatam teške izazove. Čak i poslije djece voljela bih da sebi postavim izazov da se vratim i vidim da li to još imam u sebi. Čisto kao izazov? Vjerovatno ćete me gledati kao baku na Turu kako pokušavam, nadam se, da guram ove mlade djevojke. O tome ćemo pričati za deset godina. To je baš mnogo vremena...", rekla je Bjeloruskinja.

U narednoj rundi Arina Sabalenka igraće protiv Viktorije Mboko koja je prošle godine skrenula pažnju na sebe.