Ukrajinka odbila da se slika i pruži ruku Ruskinji

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina odbila je da se slika i da pruži ruku Miri Andrejevoj pred njihov meč na Australijan openu.

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia / JOEL CARRETT/AAP

Kada god se na terenu suočavaju predstavnici Ukrajine i Rusije uvek je puno tenzija. Posebno kada je u pitanju tenis. Elina Svitolina je najbolje rangirana ukrajinska teniserka koja od samog starta sukoba u Ukrajini odbija da pruži ruku rivalkama iz Rusije. Tako je bilo i na Australijan openu.

I, ne samo to. Koliko god ja se to i očekivalo, jer tako radi od početka, jedan detalj jeste iznenadio mnoge. Odbila je i da se slika sa Mirom Andrejevom uoči njihovog meča u Melburnu. Djevojčica koja je bacala novčić ostala je zbunjena, pa joj je prva prišla Mira i odradila obavezno fotografisanje.

Obično na to fotografiji sa djetetom stoje oboje tenisera/teniserki. Ovog puta je situacija drugačija, pa je tako Ruskinja bila ta koja je prišla. Naravno, pozdrava, odnosno rukovanja, nije bilo i neće ga biti ni kada sa meč završi.

