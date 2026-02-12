Ukrajinka izgubila i opet odbila da se rukuje sa Ruskinjom

Elina Svitolina izgubila je od Ane Kalinskaje na turniru u Dohi i odbila je da joj pružii ruku na mreži poslije poraza.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia / Martin KEEP / AFP / Profimedia

Elina Svitolina ponovo je napravila problem poslije meča. Odbila je da se rukuje sa ruskom teniserkom Anom Kalinskajom. U osmini finala turnira u Dohi je Ruskinja slavila prilično lako - 6:4, 6:3. Po završetku tog meča desilo se ono što su svi očekivali.

Ukrajinka je odbila da čestita rivalki na pobjedi, ponovo se pravila luda. Čim je izgubila posljednji poen prišla je da se pozdravi sa sudijom i napravila se luda kada je vidjela Anu koja je bila na mreži.

Svitolina is using the Ukraine war as an excuse to be a sore loser and not shake hands with her opponent when she losespic.twitter.com/H1DT2eQS8P — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)February 11, 2026

Kalinskaja se potom i sama pozdravila sa sudijom i onda je proslavila pobjedu sa navijačima na tribinama. U četvrtfinalu će Kalinskaja igrati protiv Karoline Muhove (Češka) kojoj je sunarodnica Karolina Pliškova predala meč u osmini finala.

Protiv Sabalenke svima rekla - neću da se rukujem

Nedavno je Svitolina u polufinalu Australijan opena izgubila od Arine Sabalenke i uradila je istu stvar. Odbila je da se pozdravi na mreži i da čestita bjeloruskoj teniserki. To je uradila sa posebnom porukom.

Naime, na velikom semaforu u Melburnu stajala je informacija o tome da se Svitolina neće rukovati sa Sabalenkom i zamolili su navijače da pokažu poštovanje prema objema teniserkama.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:43 Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)