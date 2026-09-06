Iva Jović kao Novak Đoković: "Znam da niste navijali za mene"

Teniserka Iva Jvić je poslije tri sata borbe obezbijedila osminu finala US opena

Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia/Stephen Chung / Alamy

Mlada teniserka Iva Jović ispisala je novu stranicu teniske priče. Amerikanka srpskog porijekla plasirala se u osminu finala US opena poslije spektakularne pobjede nad Aleksandrom Ealom, a do trijumfa je stigla nakon više od tri sata velike borbe (7:5, 3:6, 7:5).

Bio je to meč koji je imao gotovo sve. Preokrete, duge razmjene, izgubljene prednosti, borbu za svaki poen i dvije tinejdžerke pune želja za dokazivanjem. Jovićeva je od početka morala da se nosi i sa publikom koja je bila naklonjenija njenoj protivnici. Eala je posljednjih mjeseci postala prava senzacija među filipinskim navijačima, pa je na tribinama Artur Eša imala veliku podršku. Ipak, Iva je uspjela da ostane fokusirana na ono što se dešava na terenu.

U prvom setu je Amerikanka srpskog porijekla dva puta imala veliku prednost, ali ni 4:1 uz dupli brejk nije bilo dovoljno da slomi Ealu. Jovićeva je pronašla način da se vrati, izjednačila na 4:4, zatim ponovo izgubila servis, ali je još jednom odgovorila. Kod 6:5 napravila je novi brejk i poslije više od sat vremena igre povela u setovima.

Eala je uzvratila u drugom setu, ali Jovićeva nije dozvolila da joj jedan izgubljeni period poremeti koncentraciju. U odlučujućem dijelu meča ponovo je pokazala koliko je mentalno jaka, a najvažnije poene osvajala je kada je pritisak bio najveći. Na kraju je upravo ona ostala na terenu kao pobjednica. Poslije tri sata i tri minuta igre rezultat je glasio 7:5, 3:6, 7:5, a Iva Jović je izborila plasman među 16 najboljih na svom prvom US openu i naredna rivalka biće joj četvrta igračica svijeta Koko Gof.

Iva kao Novak Đoković

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Jovićeva je pobjedu proslavila sa prstom na sljepoočnici, gestom koji je ljubiteljima tenisa dobro poznat zahvaljujući Novaku Đokoviću. Bez velike pompe, ali sa jasnom porukom - glava je u ovakvim mečevima možda važnija od svega.

Sama Iva je poslije meča priznala da je imala osjećaj da publika nije bila na njenoj strani, ali nije željela da im zamjeri.

"Ne znam šta da kažem, kao da sam istrčala maraton, ali je zaista vrijedilo sve. Ne pokazujem mnogo emocije, ali mi je bilo jako bitno da dobijem i odigram još jedan meč na US openu. Samo sam htjela da se skoncentrišem. Znam da niste navijali za mene, ljudi, ali ste mi davali impuls i gurali ste me naprijed i hvala vam za to", rekla je Jovićeva.