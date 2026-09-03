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Đokovićev "dželat" srušio još jedno veliko ime: Imamo novu senzaciju na US Openu

Đokovićev "dželat" srušio još jedno veliko ime: Imamo novu senzaciju na US Openu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Argentinac Marijano Navone nastavlja svoj put na US Openu.

Marijano Navone Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Biće ovo jedan od najneizvjesnijih US Opena posljednjih godina, kako se i predviđalo prije turnira. Imamo novo veliko iznenađenje, pošto je mlada teniska zvijezda Rafael Hodar eliminisan sa turnira.

"Dželat" Novaka Đokovića, Argentinac Marijano Navone je nastavio svoj put u Njujorku, pošto je drugi put za kratko vrijeme pobijedio Italijana Matea Beretinija sa 3:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Hodar je potpuno razbijen od Bua Junčaoketea sa 3:0 u setovima (6:2, 6:1, 6:1) poslije nepuna dva sata igre, a bio je jedan od igrača od kojih se mnogo očekivalo. Kinez je stigao u glavni žreb kao "laki luzer" i na kraju režirao jednu od najvećih senzacija na turniru.

Navone je pokazao da nije slučajno pobijedio Novaka Đokovića, pošto je bio bolji od nekadašnjeg grend slem finaliste poslije velike borbe. Iako su mnogi govorili sa potcjenjivanjem o Argentincu on ne prestaje da napreduje i igra sve bolje od osvajanja prve ATP titule u karijeri početkom godine.

Nije bitno da li je Centralni teren i svjetla reflektora ili sporedni teren, Navone je postao ozbiljna prijetnja. U narednom kolu rival će mu biti sunarodnik, Tomas Martin Ečeveri.

Što se tiče ostalih rezultata, u treću rundu US Opena prošli su i Zizu Bergs, Jirži Lehečka, Tom Pol, Aleksander Bublik, Valentin Vašero, Frensis Tijafo i još jedan kineski igrač Jibing Vu. Prethodno su u dnevnom terminu rutinski slavili glavni favoriti za osvajanje titule, Karlos Alkaraz i Ben Šelton.

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Tenis US open

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