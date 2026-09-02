"Imao je mnogo više sreće nego Đoković": Alkaraz pobijedio, ali zabrinuo teniski svijet

Bivši teniser Greg Rusedski analizirao je meč Karlosa Alkaraza i tom prilikom istakao da je mladi Španac imao nešto više sreće nego Novak Đoković u prvom kolu US opena

Izvor: AP Photo/Seth Wenig, EPA/SARAH YENESEL

Španski teniser Karlos Alkaraz je pobedio Romana Safijulina poslije dva sata i 21 minut borbe u prvom kolu US Opena. Popularni Karlito je slavio 6:4, 6:4, 6:4 i zakazao susret sa Žajmijem Farijaom, 72. igračem svijeta. Ipak, bivši teniser Greg Rusedski vjeruje da ovo nije bila ozbiljna prepreka za trećeg igrača svijeta, ni izbliza kakvu je imao Novak Đoković.

"Imao je dosta sreće što je meč završen u tri seta. Da je otišao u četvrti ili peti i da je bio fizički mnogo zahtjevniji... Zamislite da je za protivnika imao nekoga poput Navonea, koji je igrao protiv Đokovića. On je tada bio kao zid, trčao je na sve strane i bilo ga je gotovo nemoguće probiti. Safijulinu, međutim, ponekad može da nedostaje kontinuitet, može da postane veoma nervozan i počne da promašuje udarce, a tu je i dodatni pritisak", rekao je Rusedski.

Rusedski je poseban naglasak stavio na povratak Karlosa Alkaraza na teren pošto je poslije nešto duže pauze Španac ponovo zaigrao. Posljednji susret odigrao je 17. aprila u Barseloni, gdje je pobijedio Finca Ota Virtanena, ali je u narednom kolu bez igre meč predao Tomašu Mahaču.

Karlos Alkaraz se vratio iz povrede

Poslije nekoliko mjeseci pauze, spekulacija hoće li moći da se vrati na teren poslije povrede ručnog zgloba, Alkaraz je imao vjerovatno i najbolji mogući početak. Gotovo ubjedljiva pobjeda, tri seta i ne tako mnogo vremena na terenu.

"Za Alkaraza je ovo bio idealan početak turnira. Pravi izazov tek slijedi kada bude pod većim pritiskom, u fizički zahtjevnom i dugom meču koji bi mogao da ode u četiri ili pet setova. Ostaje pitanje kako će njegov zglob reagovati. Iz mog ugla, ovo je veoma impresivan podatak."

Ipak, ostaje pitanje da li Alkaraz i dalje ima snage za maratonske susrete i ono najvažnije - kako će se ponašati povrijeđeni zglob? "Imam samo riječi hvale za njega i njegov tim, a jedino što me zanima jeste stanje zgloba. Kako će reagovati u narednom meču i da li će moći da izdrži napor koji nosi turnir na pet setova?", pita se Rusedski.