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Đoković prvi put u javnosti poslije strašnih scena: Na ulici u Njujorku otkrio kako se osjeća

Đoković prvi put u javnosti poslije strašnih scena: Na ulici u Njujorku otkrio kako se osjeća

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se pojavio na ulici u Njujorku i otkrio u kakvom je stanju poslije teških scena na US Openu.

Kako se osjeća Đoković nakon ispadanja u prvom kolu US opena Izvor: TMZ/Screenshot

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (39) oglasio se prvi put poslije još jednog šokantnog poraza u Americi, na US Openu. Navijači zabrinuti za njegovo stanje ugledali su ga pred hotelom u SAD i pitali su ga kako se osjeća.

"Bolje. Malo bolje. Malo bolje", rekao je Novak za američki portal "TMZ".

Bio je pun zahvalnosti Đoković za veliku podršku navijača, koji su ga sačekali pred hotelom.

"Uvijek je ljubav. Uvijek ljubav i zahvalnost za podršku", kazao je Novak.

Podsjetimo, Novak je u noći između nedjelje i ponedjeljka izgubio u još jednom maratonskom meču protiv autsajdera (Marijana Navonea), a više od poraza javnost je ostala zabrinuta zbog jako lošeg opšteg Đokovićevog stanja.

Svi vidjeli koliko se Novak mučio

Borio se Novak sa grčevima, mučninom, povraćao je u posudu za peškire, boljela su ga leđa, kuk, osjećao je vrtoglavicu... Nažalost, to nije prvi put da mu se meč pretvori u potpunu agoniju i zbog toga su mnogi zabrinuti da li će nastaviti da igra tenis i do kada će igrati.
Đoković je i sam poslije meča priznao da mu je boravak na terenu bio agonija.

"Nisam uživao. Mislim da je bilo očigledno da mi je bilo užasno na terenu", kazao je Đoković između ostalog na konferenciji za novinare.
Poslije istorijskog neuspjeha na US Openu i svoje prve eliminacije u 1. rundi poslije više od dvije decenije na turniru, Đoković je ispao iz grupe Top 10 tenisera na ATP listi. I to prvi put još od 2018. godine.

Da je Đoković spreman da se ipak bori pokazala je i njegova odluka da se odmah poslije poraza u Njujorku prijavi za turnir u Pekingu. U Kinu će otputovati krajem septembra i po svemu sudeći nastupiće na takmičenju na kojem nije igrao duže od decenije.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis US open

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