Sve je stalo u tri riječi: Oglasio se Novak Đoković poslije debakla na US Openu

Srpski as Novak Đoković ostavio je poruku na društvenim mrežama.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama poslije srceparajućeg poraza u prvom kolu US Opena. On je poslije petočasovne drame eliminisan od Argentinca Marijana Navonea, a nekoliko sati poslije meča, ostavio je poruku od samo tri reči...

Imao je Novak podršku na stadionu "Artur Eš" kao retko kad u karijeri, ali nije imao snage da prebrodi fizičke probleme i vremenske uslove koji su mu predstavljali najveći problem. Da li je ovo bio njegov posljednji nastup na US Openu?

"Vječno zahvalan, Njujork", stoji u kratkoj poruci srpskog asa.

Da li je Los Anđeles i dalje cilj?

Srpski as ima evidentnih problema sa formom, a to je prije svega jer je odlučio da provede više vremena sa porodicom i igra manje turnira. To je njegova odluka i o njoj se može polemisati, ali Novak nikada nije krio da je njegov cilj da se oprosti na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Koliko je to realno, vidjećemo u narednom periodu.

"Rekao sam da je moja zvijezda vodilja da nastupim u Los Anđelesu 2028. godine, ali iskreno - ne postoje granice. Hajde da vidimo. Volim da udaram tenisku lopticu, volim da se takmičim, govorio sam to velikanima fudbala ovdje, da se sve svodi na strast. Ako igraš na visokom nivou i ako te telo služi, zašto da ne? Ljudi će nastaviti da spekulišu, ali nastaviću dalje", rekao je prošle zime Novak Đoković.