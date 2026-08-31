Zašto Đokovićev poraz toliko boli? Nije samo kraj karijere, već kraj jedne ere

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u prvom kolu jednog grend slem turnira poslije više od 20 godina.

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Poraz Novaka Đokovića na US Openu nije bolan samo zbog načina na koji se on desio, već zbog činjenice što predstavlja mnogo više od običnog neuspeha. Neće to biti poraz poslije kojeg će Novak brzo uzeti reket u svoje ruke i nastaviti sa rutinom najboljeg svih vremena, već će definitivno označiti prekretnicu u njegovoj karijeri. Skoro pet sati je trajala njegova borba sa samim sobom i konačno je morao da prizna da je poražen.

Ovo je bio njegov 20. nastup na US Openu, što je samo po sebi impresivno, ali postoji i ona statistika koja najavljuje kraj. Srbin 20 godina nije izgubio u prvoj rundi grend slem turnira, a posljednji put to je bilo na Australijan Openu 2006. godine. Prošle su više od dvije decenije od tog poraza protiv Pola Goldstina, a sada mu je vjerovatno najteži poraz u karijeri nanio Marijano Navone.

Dvadeset godina su prve runde na najvećim turnirima bile puka formalnost za njega, na onim manjim je znao da gubi, da dođe nespreman, ali grend slemovi su bili njegova sigurna zona.

Zanimljiv je i podatak da prvi put od 2003. godine nijedan član "velike trojke" neće biti učesnik drugog kola jednog od četiri najveća turnira. Đokovićev neuspjeh na US Openu, ujedno može biti kraj karijere, ali i najveće ere u istoriji bijelog sporta.

Pad na ATP listi

Novak Đoković će nakon US Opena ispasti iz Top 10, a najgori scenario bi bio 15. pozicija, u zavisnosti od rezultata njegovih konkurenata na ATP turu. Srpskom asu svakako ostaje jedan od najvećih rekorda koji će teško biti premašen, a to je 428 sedmica na čelu teniskog karavana.

Osam sezona je završio kao najbolji, osvojio 24 velika grend slema, 40 mastersa trofej i ukupno 101 titulu. U svakom slučaju, Nole više nema nikome ništa da dokazuje, pošto je GOAT titulu već davno ponio...