"Ljudi, znate li koga otpisujete?": Britanac optimističan poslije Đokovićevog debakla na US Openu

Greg Rusedski smatra da je najveći problem Novaka Đokovića to što ne igra dovoljno turnira.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poražen je u prvom kolu US Opena i to na jako bolan način, što je bio povod teniske javnosti da ga ekspresno pošalju u penziju. Nekadašnji britanski teniser Greg Rusedski podsjeća da je isti taj igrač stigao do finala Australijan Opena i polufinala Vimbldona ove sezone, usput pobedivši dvojicu najboljih tenisera današnjice, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Đoković je prvo eliminisan u drugom kolu Sinsinatija nakon mučenja na terenu, a onda je istu sudbinu doživio na US Openu. Njegov govor tijela nije bio dobar, a u njegovim riječima nakon neuspjeha nismo vidjeli ni trunku optimizma.

Uprkos tome, nekadašnji najbolji britanski teniser kaže da dva meča nisu dovoljan razlog da ga otpišemo najboljeg svih vremena.

"Pad smo zapravo primijetili tek na ovom US Openu i u Sinsinatiju. Na Vimbldonu nismo vidjeli ništa slično - ipak je stigao do polufinala. A po onoj vrućini u Australiji, igrao je u finalu", rekao je Rusedski i nastavio:

"Dakle, govorimo o tom padu. Sve je to relativno, zar ne? Riječ je o periodu od svega nekoliko sedmica nakon Vimbldona. Za većinu ljudi, takvi rezultati bi značili da su zbrinuti za cijeli život - finale Australijan opena, polufinale Vimbldona. To je sjajna sezona za većinu ljudi. Zato, hajde da ga još ne otpisujemo".

Kaže da mu je težak žreb dodatno poremetio planove na US Openu, a evidentno je da tijelo nije bilo spremno na najveće napore.

"Iako mu tijelo i dalje dozvoljava da radi ono što je potrebno na terenu, neka ostane u igri dokle god može. U tome je stvar - treba naći ravnotežu. Da li će fizički moći da izdrži i da li će biti zadovoljan ranim ispadanjem na najvećim svjetskim turnirima? Ovo je ipak pomalo šokantno. I žrijeb za prvo kolo je bio nepovoljan po njega. O tome smo govorili uoči US Opena – da se nalazi u teškom dijelu žrijeba i da ga čeka težak startni meč, naročito s obzirom na to da nije bio u formi nakon Sinsinatija i da je tamo rano ispao."

Šta je problem?

Rusedski smatra da bi Đoković morao da igra mnogo više pripremnih tunrnira, kako bi ostao u formi za teže izazove. Očigledno je srpski teniser rastrzan između želje da nastavi da igra tenis i uloge oca kojoj jedva čeka da se posveti.

"Mislim da je stvar u sledećem: kada se igra na dva dobijena seta, nema problema. Ali ako pogledate njegovu pripremu, on ne uspjeva da odigra dovoljno mečeva. Znate, kada je Federer bio na vrhuncu, igrao je 12 turnira godišnje, ali bi na sedam od njih pobjeđivao. Danas je kod Novaka situacija takva da je konkurencija mnogo jača i dublja", rekao je on i dodatno pojasnio:

"Ako posmatrate igrače, recimo, od trećeg do dvadesetog mjesta, taj dio je možda nešto slabiji, ali kada gledate raspon od 10. do 100. mesta, konkurencija je izuzetno oštra. Dakle, morate biti na visini zadatka već od prvog kola. Ako od samog početka niste u najboljem izdanju, posao postaje mnogo teži. Za mene je ključno pitanje: ako bude igrao više turnira na dva dobijena seta, to će mu biti odlična priprema za grend slem turnire. To je ona dilema šta je starije – kokoška ili jaje. Da li će mu telo dozvoliti da igra te mečeve i turnire?", zapitao se Rusedski i poentirao:

"Vidjećemo da li može da se vrati u formu. Kao što je i sam rekao, ako igra mečeve na dva ili tri dobijena seta, i dalje postoje turniri koje može da osvoji i može da trijumfuje na još mnogo takmičenja. A i dalje uživa u ljubavi koju dobija od navijača."

Šta je rekao Đoković?

Srpski as iznio je prilično sumornu sliku svoje budućnosti, govoreći otvoreno o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava u posljednje vrijeme.

"Mislim da je bilo očigledno da sam se na terenu osjećao užasno. To je problem koji, nažalost, vučem kroz gotovo svaki meč ove godine: mučnina, povraćanje - zaista ozbiljna stvar. Tada cijelo tijelo počinje da mi otkazuje - grčevi i bol. Na kraju su leđa jednostavno popustila, kao i rame, i nisam uspio da privedem meč kraju", rekao je Novak i dodao:

"Ne znam kako da riješim taj problem. Ne želim sada da ulazim u previše detalja. Samo pokušavam da shvatim šta se dešava i koliko još dugo mogu ovako da nastavim."