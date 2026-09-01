"Naravno da me iznenadilo ispadanje Đokovića": Alkaraz tvrdi da Novakov poraz pokazuje nešto drugo

Karlos Alkaraz priznao je da ga je potpuno iznenadio poraz Novaka Đokovića na startu US opena, ali da to ujedno i pokazuje kvalitet drugih igrača.

Izvor: Peter Li / Zuma Press / Profimedia

Novak Đoković ispao je sa US opena već u prvom kolu. Poslije pet setova i velike borbe izgubio je od Marijana Navonea. Njegov poraz jedna je od glavnih tema u Njujorku, pa je tako i Karlos Alkaraz pričao o tome poslije pobjede na startu takmičenja.

"Gledao sam peti set. Bio je to prvi put da je Novak izgubio u prvom kolu na ovom turniru. Veliko je iznenađenje. Kada neko kao što je Đoković ispadne u prvom kolu, naravno da je to iznenađenje", rekao je Alkaraz.

Španski igrač je istakao i da je ispadanje najvećeg ikada i pokazatelj kvaliteta drugih igrača. Doduše, mnogi smatraju baš suprotno, da je tenis u ogromnom problemu bez Novaka, Sinera i onih najboljih.

"To pokazuje da je na grend slemu baš teško da se prođe kroz svako kolo. Svaki protivnik je težak. Morate da zaradite pobjedu od prvog do posljednjeg poena", dodao je Karlos.

"Da, bio je u mom dijelu žrijeba, ali..."

Prema projektovanom žrijebu Đoković i Alkaraz mogli su da se sastanu u polufinalu, ali se to neće dogoditi.

"Da, Novak je bio u mom dijelu žrijeba, ali smo mogli da se sastanemo tek u polufinalu. Za mene je polufinale u ovom momentu predaleko. Moram da idem korak po korak, rundu po rundu", poručio je Alkaraz kome je ovo prvi turnir poslije pet mjeseci pauze, pošto se mučio sa povredom još od aprila propustivši i Rolan Garos i Vimbldon.

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