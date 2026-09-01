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Novak Đoković se naljutio: Ide na turnir gdje nije igrao 11 godina i gdje nikad nije izgubio

Novak Đoković se naljutio: Ide na turnir gdje nije igrao 11 godina i gdje nikad nije izgubio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković odlučio je da prijavi turnir u Pekingu i tamo će igrati prvi put poslije 11 godina.

Đoković igra na turniru u Pekingu poslije 11 godina Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Novak Đoković doživio je šokantan poraz na US Openu. Izgubio je već u prvom kolu od Marijana Navonea i to mu je jedan od najtežih poraza u karijeri, nešto što mu se nije dogodilo 20 godina na grend slemovima. Izgleda da se naljutio pošto je riješio da odmah prijavi naredni turnir.

Organizatori takmičenja u Pekingu su potvrdili da je Đoković na spisku učesnika za takmičenje koje će se održati od 28. septembra do 6. oktobra. Pored njega će igrati i Janik Siner, Saša Zverev, Feliks Ože-Alijasim, Danil Medvedev... Neće biti iznenađenje i ako se naknadno prijavi i Karlos Alkaraz, u zavisnosti od rezultata u Njujorku.

Zanimljivo je i da najveći teniser svih vremena na ovom turniru nije igrao čak 11 godina. Poslednji put je to bilo 2015. godine i tada je osvojio titulu pošto je u finalu deklasirao Rafu Nadala (6:2, 6:2). To što je odlučio da prijavi baš ovaj turnir možda i najbolje govori u prilog njegovoj motivaciji i da želi da se dokaže.

Kakav učinak Novak ima u Pekingu?

Vjerovali ili ne, ali turnir iz serije 500 u Pekingu je za Novaka jedan od najuspješnijih u karijeri. Statistički gledano - najbolji ikada. Zašto? Zato što je učestvovao šest puta i isto toliko puta je slavio, ima savršen učinak na ovom takmičenju.

Prvu titulu osvojio je 2009. godine pobjedom protiv Marina Čilića (6:2, 7:6), pa je naredne sezone odbranio titulu kada je savladao Davida Ferera (6:2, 6:4). Propustio je takmičenje 2011. godine, pa se vratio i krenuo da dominira. Osvojio je turnir naredne četiri godine u nizu.

Dakle, 2012. godine je savladao Žoa-Vilfreda Congu (7:6, 6:2), pa je 2013. dobio Rafu Nadala (6:3, 6:4), zatim Tomaša Berdiha (6:0, 6:2) i potom opet Rafu (6:2, 6:2). Od tada ga nije bilo na tom turniru, doduše treba dodati i da se turnir zbog pandemije nije održavao od 2020. do 2022. godine.

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Novak Đoković Tenis

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