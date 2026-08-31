Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena, ali je za nastup u glavnom žrebu zaradio 140.000 dolara.

Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je ispao sa US opena, ali je iz Njujorka otišao bogatiji za 140.000 dolara!

Srpski as eliminisan je već u prvom kolu, ali mu je sam plasman u glavni žrijeb donio ogromnu novčanu nagradu.

Đoković je u prvom kolu poražen od Marijana Navonea poslije više od četiri i po sata borbe. Iako je ostao bez šanse da nastavi pohod ka novoj grend slem tituli, Novak je za svoj nastup u Njujorku inkasirao 140.000 dolara.

Vidi opis Novak ispao, ali uzeo bogatstvo! Evo koliko je Đoković zaradio za samo jedan meč! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Toliko dobija svaki igrač za prvo kolo

Nagrada od 140.000 dolara nije rezervisana samo za Novaka. Toliko dobija svaki teniser i teniserka koji su izborili plasman u glavni žrijeb singla, a zatim izgubili već u prvom kolu.

US open je ove godine dodatno podigao nagrade, pa je premija za prvo kolo povećana sa prošlogodišnjih 110.000 na 140.000 dolara.

Koliko dobijaju oni koji nastave dalje?

Razlika postaje ogromna sa svakim novim kolom. Plasman u drugo kolo donosi 190.000 dolara, dok treće kolo vrijedi 290.000. Teniser koji stigne do osmine finala zaradiće 480.000 dolara, a četvrtfinalista čak 780.000. Polufinale donosi 1,45 miliona dolara, dok će poraženi finalista dobiti 2,8 miliona dolara.

A šampion?

On će iz Njujorka otići bogatiji za nevjerovatnih 5,5 miliona dolara.

Rekordan nagradni fond

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Ukupan nagradni fond ovogodišnjeg US opena iznosi čak 108 miliona dolara, što je najviše u istoriji turnira.

Organizatori su tako još jednom povećali zaradu za igrače, pa je i sam plasman u glavni žrijeb postao izuzetno vrijedan. Novak, međutim, neće imati priliku da uveća svoj ček.

Poslije iscrpljujuće drame protiv Navonea, srpski as završio je takmičenje već na startu. Ali utjeha ostaje - 140.000 dolara za jedan meč.