Novak Đoković je završio učešće na US openu, a Argentinac Marijano Navone je poslije meča imao samo riječi hvala za najboljeg svih vremena

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Rival Novaka Đokovića na US openu Marijano Navone je poslije pobjede karijere hvalio najboljeg tenisera svih vremena. Meč koji je trajao četiri i po sata i igran je u pet setova završen je pobjedom tenisera koji ima 25 godina i trenutno zauzima 49. poziciju na svijetu. Poslije susreta Argentinac je riješio da nahvali idola.

Posebno zanimljivo bilo je saznanje da se Navone budio noću da bi gledao mečeve najboljeg svih vremena. Iako njegova mama nije bila oduševljena idejom da noć pred odlazak u školu gleda tenis, Argentinac nije odustajao.

Vidi opis Pobijedio Đokovića, pa priznao: "Mama nije bila srećna što ne spavam zbog Novaka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Mnogo puta sam ustajao rano ujutru kako bih gledao Novaka u Australiji, a dešavalo se i da ostajem budan do kasno, čak i prije škole, samo da bih ga gledao na Rolan Garosu ili US openu. Moja mama nije bila oduševljena zbog toga, ali meni je mnogo značilo. Kada si dijete i sanjaš da jednog dana igraš tenis na najvećoj svjetskoj sceni, takve stvari ostaju u tebi. A onda dobiješ priliku da igraš protiv igrača uz kog si odrastao i još uspiješ da ga pobijediš. To je za mene zaista ostvarenje sna i bilo mi je veliko zadovoljstvo", rekao je Navone poslije pobjede nad Novakom Đokovićem.

Pobjeda nad Novakom je najveći uspjeh karijere - u bilo kom takmičenju, u bilo kom kolu, bilo kog turnira. "Da, naravno. Ovo je definitivno najbolji osjećaj koji sam imao na terenu. Igrati na ovakvom stadionu, pred ovakvom publikom, na najvećoj sceni, zaista je nevjerovatno. Odigrati pet setova protiv GOAT-a nije nešto što vam se događa svakog dana. Presrećan sam i teško mi je da pronađem prave riječi kojima bih opisao ovaj trenutak", rekao je Argentinac.

"Ostvario mi se san"

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Marijano Navone ne krije da je pobjeda nad najboljim svih vremena ujedno i njegov san. "Ova pobjeda za mene znači zaista mnogo. Ostvario mi se san, sigurno, sto odsto. Sada samo moram da mislim na oporavak. Skoro je ponoć, tako da nas čeka spavanje. Još mi je teško da razmišljam o samom meču, posebno jer je već kasno. Bila je to prava borba. Prvi put sam igrao protiv Novaka i to na najvećoj sceni koju tenis trenutno ima. Nevjerovatno iskustvo. On je 20 godina gotovo nepobjediv u prvom kolu, tako da je ova pobjeda za mene još veća.

Mislim da je moj mentalni pristup bio ključan. Gubio sam 2:0 u setovima, potom 2:1, a u četvrtom setu sam imao i brejk zaostatka. Onda sam u jednom trenutku počeo da osjećam igru i odigrao mnogo bolje. U petom setu nije bilo lako, posebno jer sam vidio da se Novak muči sa povredom", pojasnio je.

"Nije lako protiv Novaka"

Mentalna snaga je Novakova prednost, pa iako se mislilo da je Argentinac lak zalogaj na startu posljednjeg grend slema u sezoni, na kraju nismo vidjeli očekivani scenario. "Nije jednostavno igrati protiv njega kada shvatite da imate veliku priliku da pobijedite. Mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu kada sam ostvario pobjedu protiv njega. Ipak, sada mogu samo da kažem da sam nevjerovatno srećan zbog svega što se dogodilo", bio je jasan Argentinac.

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"Nikada prije nisam igrao na Artur Ešu, niti sam imao priliku da igram protiv Novaka. Ovo mi je ujedno i prva pobjeda u meču koji je otišao u pet setova, pošto sam prethodno izgubio četiri takva duela. Zato vjerujem da ćemo ovaj trenutak dugo pamtiti. Pobjeda protiv Novaka u prvom kolu grend slema, bez obzira na to da li mu je ovo jedan od posljednjih nastupa, za mene je ogromna stvar. Mnogo će mi značiti za razvoj igre, ali i mentalno, jer sam uspio da pronađem svoj nivo protiv igrača kakav je Novak. Ne znam šta bih još mogao da dodam. On je GOAT ovog sporta. Pobijedio sam ga na US openu, na Artur Ešu, u večernjem terminu. Definitivno je ovo jedan od najvećih trenutaka moje dosadašnje karijere."

Navone je igrao i protiv Rafaela Nadala

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Marijano Navone je otkrio da je na zalasku karijere Rafaela Nadala imao priliku da snage odmjeri i sa Špancem. "Bio sam veoma blizu pobjede protiv Rafe u Bastadu 2024. Tada sam izgubio u trećem setu poslije više od četiri sata igre i to je za mene bilo ogromno iskustvo. U tom periodu sam prvi put ušao među 30 najboljih na svijetu, a bila mi je to i prva godina na ATP turu."

"Morao sam da ostanem koncentrisan na ono što se dešava sa moje strane mreže, na svoju igru i ključne stvari koje treba da uradim. Nisam smio previše da razmišljam o Novaku. Poslije četiri i po sata tenisa teško je da se osjećaš potpuno dobro. Primijetio sam da je u petom setu djelovao malo nesigurno, a bilo je trenutaka umora i u prvom setu, ali to je Novak - GOAT. On uvijek pronađe način da pobijedi. Zato mislim da je jedna od najboljih stvari koje sam uradio bila to što sam se fokusirao na sebe, slušao svog trenera i držao se strategije. Razmišljao sam samo o onome što ja mogu da uradim. To je bilo jedino što je bilo u mojoj kontroli", zaključio je Argentinac, koji će u drugom kolu US opena igrati protiv boljeg iz meča Matea Beretinija i Stena Vavrinke.