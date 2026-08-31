"Mrzio sam svaki trenutak na terenu": Novaku tenis postao mučenje, tijelo mu opet reklo ne

Novak Đoković poslije poraza na US openu od Marijana Navonea rekao da je mrzio svaki momenat proveden na terenu. "Tijelo mi se urušilo", objasnio je novinarima problem koji ne može da riješi.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Novak Đoković doživio je još jedan poraz od anonimusa u Americi ovog ljeta i u ekspresnoj eliminaciji sa US opena ponovo je bilo izuzetno teško gledati najvećeg svih vremena na terenu. Tačnije, njegove teške fizičke krize.

"Zaista nisam uživao, ako pričamo o samom meču i o tome kako sam se fizički osjećao i igrao. Praktično sam prezirao svaki trenutak koji sam proveo na terenu zbog toga", rekao je Novak poslije meča.

Tenis je i dalje "u njemu" i to je pokazao i preokretom sa 0:1 na 2:1 u setovima, ali to je bilo sve od njega u još jednom maratonskom porazu u Sjedinjenim Državama. U Sinsinatiju je prije pola mjeseca povraćao usred meča, padao na koljena, masirali su ga i pokušavali da ga vrate u život. U Njujorku je prošle noći, dvije nedjelje kasnije, ponovo povraćao i imao strašne probleme pri visokoj temperaturi, za njega neodgovarajućoj vlažnosti vazduha i uz druge poteškoće kroz koje je čitav život pobjeđivao i osvajao. Sada je situacija drugačija i jako boli njegove navijače i sve ljubitelje tenisa. A njega prije svega.

U duelu protiv decenije i po mlađeg Argentinca Marijana Navonea, Đoković je u jednom trenutku zaplakao.

"Cijelo tijelo mi se uruši"

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Objašnjavajući šta mu se događa, Novak Đoković je rekao veoma slikovito: "Čitavo tijelo počinje da mi se urušava".

Šta mu se događa? Iako nijednom nije eksplicitno naveo razlog, u porazima protiv Navonea i u Sinsinatiju protiv Tijaga Tirantea, Đoković se potpuno fizički slomio. Šta god bilo, očigledno je da po vrućini postaje još gore i pritiska ga do te mjere da mu pozli.

"Da li mogu da popravim? Ne znam, čovječe. Trudim se", odgovorio je Novak.

Sjetiće se riječi Andrea Agasija?

Vidi opis "Mrzio sam svaki trenutak na terenu": Novaku tenis postao mučenje, tijelo mu opet reklo ne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Upravo je u dokumentarcu o Novaku Đokoviću "Zimski vuk" slavni Amerikanac Andre Agasi pred kamerama najavio Srbinu kako bi kraj mogao da izgleda.

"Ne znam kako će Novakov kraj izgledati, ali ono što mogu da kažem je da kraj, kada dođe, uvijek dođe brzo", rekao je Amerikanac tada.

Podsjetimo da je Novak početkom godine pobijedio Janika Sinera na putu ka finalu Australijan opena i potom nastupio protiv Karlosa Alkaraza u borbi za titulu. Osam mjeseci kasnije, Đokovićevi problemi na terenu izgledaju veoma teško rješivi.

Planira da igra još dvije godine

A well-deserved ovation



See you again soon,@DjokerNole.pic.twitter.com/1jRBbC77Ee — US Open Tennis (@usopen)August 31, 2026

Izričito je Novak Đoković rekao ranije ove sezone da ima plan da igra do Los Anđelesa 2028.

"Rekao sam da je moja zvijezda vodilja da nastupim u Los Anđelesu 2028. godine, ali iskreno - ne postoje granice. Hajde da vidimo. Volim da udaram tenisku lopticu, volim da se takmičim, govorio sam to velikanima fudbala ovdje, da se sve svodi na strast. Ako igraš na visokom nivou i ako te tijelo služi, zašto da ne? Ljudi će nastaviti da spekulišu, ali nastaviću dalje", kazao je on prošle zime.