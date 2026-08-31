Argentinski teniser Marijano Navone eliminisao Novaka Đokovića u prvom kolu US opena, nakon pet setova i skoro pa pet sati igre u Njujorku.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Novak Đoković je završio takmičenje na US openu već u prvom kolu! Od srpskog tenisera, najboljeg u istoriji ovog sporta, bolji je bio Marijano Navone iz Argentine - 3:2 (7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1). Njih dvojica su igrali pet sezona i gotovo pet sati, a na kraju su presudili i zdravstveni problemi koje je srpski teniser imao.

Vidi opis Novak Đoković ispao sa US opena! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Već na samom početku meča bilo je jasno da visoka temperatura i visoka vlažnost vazduha ne odgovaraju Novaku Đokoviću, ali se srpski teniser nije snašao ni kada je kiša pojačala, a organizatori odlučili da zatvore krov iznad stadiona Artur Eš.

Novinari sa lica mjesta prenose da je Novak izgleda kao da ga "trese groznica", ali je od medicinskog tima tražio drugačiju vrstu pomoći - imao je problema sa mučninom, povremeno se držao za lijevo stopalo, a fizioterapeut mu je masirao donji dio leđa i čini se da je to bio najveći problem.

Trenutno 49. teniser svijeta slavio je poslije četiri sata i 36 minuta igre.

Ovaj 25-godišnji Argentinac će se u drugom kolu sastati protiv pobjednika meča Mateo Beretini - Stan Vavrinka.

Novak je posljednja dva seta odigrao pod velikim bolovima i problemima sa leđima, pa su gledaoci mogli da vide suze na njegovom licu.

Đoković je tek u svom 20. učešću na US openu izgubio prvi set u prvom meču.

Krenuo je Novak sjajno i poveo sa 3:0, ali je potom počeo da se muči. Na to je uticala velika vlažnost vazduha, pa je sudija morao da prekine meč na desetak minuta kako bi se linije terena osušile.

Ujedno, počela je da pada kiša u Njujorku, pa su organizatori odlučili da zatvore krov.

Novak od starta meča nije fizički djelovao dobro, ali je uspijevao da parira rivalu. Prvi set je trajao 73 minuta, a riješen je u taj-brejku. Pri rezultatu 5:5 Novak pravi dvije greške iz forhenda i omogućava rivalu da povede.

Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Novak je propustio tri brejk lopte u ranoj fazi drugog seta, ali je u 11. gemu nekako iznenada stigao do brejka. Iskoristio je naredni servis gem da potvrdi brejk i tako izjednači u setovima na 1:1.

Treći set je manje-više podsjećao na drugi. Miran većim dijelom igre, da bi Novak napravio brejk u devetom gemu. Potom se mučio u narednom servis gemu da potvrdi osvajanje seta, ali je uspio u tome, pa je poveo sa 2:1.

Đoković je dobro započeo četvrti set i napravio brejk za 2:1. Međutim, Argentinac je odmah napravio ribrejk i taj trenutak kao da je odredio dalju sudbinu meča. Novak je potpuno stao, počeli su problemi sa leđima, u međuvremenu je tražio i medicinski tajm-aut, a sve u svemu gledali smo mučenje do kraja meča.

Argentinac je igrao kao da je meč tek počeo, bez ikakvih znakova umora, pa je tako osvojio ključni šesti gem u četvrtom setu posle maltene 15 minuta borbe.

U odlučujućem setu bilo je uočljivo da Novak ne može da igra normalno, a da ne želi da preda meč. Suznih očiju zbog bolova, odigrao je koliko je mogao.