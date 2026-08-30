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Novak Đoković piše knjigu: "Sada neću da pominjem imena, otkriću sve u uskoro"

Novak Đoković piše knjigu: "Sada neću da pominjem imena, otkriću sve u uskoro"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je otkrio da piše knjigu o tome kako sprema i oporavlja svoje telo, kako radi na prevenciji povreda i kako je uspeo da traje više od 20 godina.

Novak Đoković piše knjigu Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković se obratio medijima pred početak novog US opena i pričao je o brojnim temama pa i o knjizi koju piše. Dokumentarac o njemu je već izašao i "Vuk zimi" je ostvarenje o kome ne prestaje da se priča, a i knjiga će sigurno izazvati mnogo pažnje.

Novak je poznat po tome da traje kao niko prije njega i da uspijeva i na pragu pete decenije da dominira i bude u samom vrhu, a kada su ga novinari pitali da li planira da to svoje znanje podijeli sa nekim, rekao je da to već radi.

"To radim godinama, pričam sa sportistima direktno. Komuniciram sa sportistima iz drugih sportova, neću vam sada otkriti imena, ali to radim godinama. Apsolutno. Da li ja dijelim savjete ili ih tražim od drugih sportista jer smatram da uvijek možete da naučite nešto novo, pogotovo od sličnih ljudi sa sličnim iskustvima. Kada je u pitanju nešto malo više strukturisano poput knjige, radimo na tome i izaći će u bliskoj budućnosti", rekao je Novak Đoković.

Sa kim je dijelio znanje, a od koga je dobijao savjete?

Znamo da se Novak Đoković povrijedio na Rolan Garosu i 3. juna 2024. godine je morao da nađe način da se oporavi što prije. Nikola Karabatić mu je tada preporučio pariskog ortopeda Antoana Gerometu i kliniku u kojoj je operisan. To je bio jedan od momenata kada je Novak tražio savjet.

Javno je pričao Novak da je davao savjete Janiku Sineru i da se ne kaje zbog toga. Takođe se sjećamo kako je vodio na večere Karlosa Alkaraza, a Hamad Međedović, Miomir Kecmanović pa i njegovi vršnjaci Janko Tipsarević i Viktor Troicki su pričali da su dobijali savjete od Novaka.

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Novak Đoković Tenis

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